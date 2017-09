Rwamagana: La Société SteelRwa a produit 600 mille tonnes de fer à béton en 2016 et ne satisfait pas encore le marché intérieur, même si elle est parvenue à approvisionner les principales compagnies prestant dans le secteur de la construction, selon le Directeur en charge des Ressources Humaines de SteelRwa, Emmanuel Ndikubwimana.



«SteelRwa s’est classée ainsi première exportatrice du fer a béton au Rwanda. Elle sert le marché intérieur, le Burundi et la RDC surtout, et un peu la Tanzanie. La qualité de ses produits est appréciable. Raison pour laquelle le Rwanda a stoppé d’importer a partir d’Europe, de la Turquie, de la Chine, de l’Ouganda et du Kenya», a-t-il indiqué.



Les fers à béton mis au point ont diverses dimensions au niveau du diamètre: 8mm, 10mm, 12mm, 14 mm, 16mm, 20mm, 25mm. La longueur est partout la même, soit 12m.



La production de SteeRwa a connu une constante hausse. Elle était de 24 tonnes par jour au début en 2011. Elle est de 60 tonnes par jour en 2017.



«Le buildings de Convention Center, Makuza Plazza, Kigali Height et de nombreuses autres maisons dans Kigali, ainsi que tous les barrages du pays, été construits uniquement par le fer à béton de SteelRwa. Les grandes compagnies de construction au Rwanda comme NPD Cie, Rwanda Mountain, les districts et d’autres importantes quincailleries sont nos principaux clients», a poursuivi le chargé des Ressources Humaines au sein de SteelRwa.



La matière première provient des du vieux métal ramassé au Rwanda, au Burundi, en RDC et un peu en Tanzanie. On prend aussi tout vieux métal visible dans les industries, sur les véhicules et qui ne sert plus.



Lors de la fonte, la matière collée au métal comme du plastic, de la rouille et de la poussière, sont enlevées quand la fournaise est en ébullition jusqu'à 2000 degrés Celsius.



L’on mélange 60 tonnes de métal dans la fournaise avec 10 tonnes de pierres concassées contenant du métal aussi. Le tout est fondu dans la fournaise, et le reste revient comme des déchets.



La Société dispose de deux laboratoires pour mesurer la qualité du fer, du carbone (C), du manganèse (Mn) et du zinc (Zn).



En 72 minutes la fournaise doit avoir fondu la matière brute qu’elle contient. L’on a deux paires parallèles de fournaises. Chaque fournaise qui fond contient 6 tonnes de bouillie liquide de métal. La production d’une journée de 12 heures est de dix fournaises. (Fin)