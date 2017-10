AHIF s’est terminé sur l’annonce de la construction de 17 hôtels et un fonds de $50 millions

Kigali: Le Forum Africain sur l’Investissement en Hôtellerie (AHIF) s’est terminé sur de bonnes nouvelles dont la construction de17 hôtels, un fonds de $50 millions mis en place par Hilton et le Rwanda qui doublera le tourisme en huit ans.



Le Premier Ministre du Rwanda, Edouard Ngirente, promet de nouvelles opportunités d'investissement touristique et il s'est également engagé à doubler ses recettes touristiques pour atteindre 800 millions de dollars d'ici 2024.



Hilton a annoncé un fonds de $US 50 millions pour développer de nouvelles propriétés en Afrique subsaharienne. Il a également annoncé deux hôtels DoubleTree à Kigali et à Nairobi.



Marriott International a annoncé sept nouvelles signatures d'hôtels (3 à Abidjan, 2 à Lagos 1 à Accra et une à Addis) et il prévoit 200 hôtels et 37 000 chambres d'ici 2022.



Carlson Rezidor a annoncé six hôtels à travers le continent, y compris: Polokwane, Nairobi et le premier Park Inn by Radisson de Kigali; Radisson Blu Hotel & Residence au Cap; sa première entrée au Tchad avec le Radisson Blu Hotel N'Djamena et le premier Radisson RED en Afrique au Cap.



CityBlue a annoncé deux nouveaux hôtels à Kigali et Mombasa.



L’Office de développement du Rwanda (RDB) a annoncé que le Rwanda Social Security Board a signé un accord décennal de gestion et de marketing avec Mantis Collection pour gérer l'Akagera Game Lodge.



Mövenpick Hotels & Resorts a annoncé son début du travail dans un nouvel hôtel à Abidjan.



Rwanda CAA et AviAssist a signé un accord pour fournir des conseils et des ressources de sécurité indépendantes et des experts dans l'industrie aéronautique africaine.



Il est à noter que les nouvelles routes ont stimulé les arrivées de vols de 13,3%. Tandis que pour STR, l'offre hôtelière en Afrique devrait augmenter de 11%. L'Afrique subsaharienne, en particulier l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, sont chroniquement sous-approvisionnée en termes de chambres d'hôtel de marque.



Par ailleurs les hôtels du Rwanda ont connu une croissance de 8,8% en moyenne au cours des 8 dernières années. Les hôtels nigérians sont les hôtels les plus chers du continent africain.



Initiative de carrière des jeunes : Dalitso Mwanza, un orphelin aux chances limitées dans la vie qui a grandi pour être un chef dans un grand hôtel, est présent à l'AHIF et il montre ses compétences.



AHIF et AviaDev tiendront leur conférence annuelle au Kenya l'année prochaine. (Fin)