"Trente mille réfugiés rentreront de la RDC en 2017" -Azam Saber

Le Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Azam Saber

Kigali: Trente mille réfugiés rwandais rentreront de la RDC en 2017 suite à l’instabilité qui s’instaure dans ce pays, a estimé le Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Azam Saber.

Il a indiqué que le HCR est prêt à fournir l’appui nécessaire à tout réfugié rwandais qui a fui son pays de 1959 à 1998, et qui rentrera au pays en 2017.



A partir du 31 Décembre 2018, le réfugié rwandais à l’extérieur du pays perdra son statut de réfugié selon un accord qui a été conclu entre le HCR et le Ministère rwandais en charge des Réfugiés. Et à partir de cette date, aucun appui ne sera accordé au Rwandais qui rentre dans son pays.



« Notre vœu est que le Rwandais réfugié rentre dans son pays où règne une totale sécurité, et où rien ne manque », a poursuivi Azam Saber.



Il juge que l’instabilité qui gagne du terrain en RDC obligera des Rwandais à rentrer chez eux. Il est évident aussi que beaucoup de Congolais fuiront vers le Rwanda où la sécurité ne peut être perturbée. « Tel est aussi notre souhait », a-t-il dit.



Au cours de l‘année 2016, douze mille Rwandais ont été rapatriés de la RDC. Le Rwandais qui rentre reçoit un appui de $ 250, tandis qu’un enfant bénéficie de $ 115 à des fins d’appui à l’insertion. (Fin)