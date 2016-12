Vingt-six morts dans des heurts entre population et policiers en RDC (HRW)

Kigali: 26 personnes sont mortes lundi 19 et mardi 20 décembre lors des heurts qui ont opposé la population aux policiers en RDC. Human Rights Watch(HRW) qui livre ce bilan accuse les forces de l’ordre d’usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques.



«Au moins 26 personnes tuées par les forces de sécurité lors des manifestations à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Boma », a écrit l’ONG internationale de défense des droits humains sur son compte tweeter.



Les activités sociales et commerciales sont paralysées depuis deux jours dans les grandes villes de la RDC à la suite des manifestations de la population. Avec des sifflets et des casseroles, les Congolais sont sortis dans la rue les 19 et 20 décembre pour réclamer le départ de l’actuel président de la République, Joseph Kabila, à l’issue de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. (Fin)