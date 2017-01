Signature des deux accords de coopération entre le Rwanda et São Tomé et Príncipe

Kigali: Le Rwanda et la République de São Tomé et Príncipe sont désormais liés par deux accords de coopération signés dans le but de renforcer leurs relations bilatérales.



Le premier accord porte sur les consultations politiques et diplomatiques, et le deuxième sur le domaine du transport aérien, de l'Immigration et des frontières.



Ces deux accords ont été signés le 6 janvier en marge de la visite de la Ministre rwandaise des Affaires Etrangères, Louise Mushikiwabo, dans cet archipel situé dans le golfe de Guinée à 350 km des côtes du Gabon et de la Guinée équatoriale.



«Mon premier voyage officiel de 2017 en dehors du Rwanda c’est dans une belle nation insulaire de Sao Tomé, dans le golfe de Guinée-Pacifique. Accords de coopération signés!», a indiqué sur le réseau social tweeter la patronne de la diplomatie rwandaise.



Selon Urbino Botelho qui dirige la diplomatie de São Tomé et Príncipe, ces deux accords marquent «le début d'un nouveau partenariat plus dynamique et plus productif dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre São Tomé et Príncipe et le Rwanda».



La signature de ces deux accords intervient après une visite effectuée au Rwanda à la fin de l’année dernière par le Premier Ministre de Sao Tomé-et-Principe, Patrice Emery Trovoada, et son épouse, Nana Trovoada. (Fin)