Les jeunes de Huye s'engagent à dénoncer l'idéologie du génocide

Kigali: Les jeunes du District de Huye se sont engagés à donner un coup de sifflet à ceux qui exposent des mots ou des activités comprenant l'idéologie du génocide.



Ils ont fait les promesses après que la Commission nationale de Lutte contre le génocide (CNLG) leur ait donné des allocutions sur la lutte contre l'idéologie du génocide.



Selon la CNLG, ces jeunes comprennent 71 cyclistes transportant des personnes et leurs biens au centre de Rango dans le secteur de Mukura et 109 anciens garçons de la rue qui sont en cours de réhabilitation au centre de réadaptation de Mbazi.



Le coordinateur de la CNLG dans les districts de Huye et Gisagara leur a expliqué l'histoire du Rwanda pendant la période précoloniale, la période coloniale et celle de la période postcoloniale.



Il leur a expliqué aussi l'histoire du génocide contre les Tutsi, sa préparation, son exécution, ses conséquences et le rôle que la jeunesse y a joué.



Il leur a également expliqué des mesures et des stratégies mises en place pour lutter contre l'idéologie du génocide, le déni du génocide commis contre les Tutsi et sa banalisation. Il a également expliqué le rôle que les jeunes devraient jouer dans le processus. (Fin)