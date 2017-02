Des faits marquants la préparation du Génocide au cours des mois de Février 1991, 1992, 1993 et 1994

Kigali: Depuis janvier 2017, la Commission nationale de lutte contre le génocide (CNLG), publie des faits importants qui ont marqué le plan de préparation du génocide commis contre les Tutsi entre avril et juillet 1994. Ces faits sont condensés en signe de mémoire pour les victimes et dans le but de dire non à la falsification de l’histoire que tentent des négationnistes et des responsables de ce génocide. Ci-après certains faits ayant marqué le mois de février en 1991, 1992, 1993 et 1994. La plupart se sont déroulés en février 1994, deux mois avant le début général du génocide.



A. FEVRIER 1991 : Simulacre de l’attaque du camp militaire de Bigogwe et assassinat immédiat des Tutsi habitant près de ce camp



Dans la nuit du 4 février 1991, des para-commandos du camp militaire de Bigogwe ont tiré en l’air une partie de la nuit feignant d’avoir été attaqués par le FPR. Il s’agissait d’une manœuvre montée délibérément pour justifier des massacres qui allaient suivre. En effet, le lendemain à l’aube, ces mêmes militaires se sont répandus dans les maisons des Tutsi et ont systématiquement assassinées plusieurs d’entre eux dans le secteur de Kanzenze après de très graves tortures, prétextant qu’ils avaient cachés des rebelles du FPR. La Commission internationale d’enquête en a rendu compte dans son rapport de mars 1993 indiquant que les victimes avaient des crânes et mâchoires émiettés, faces écrasées, traces d’écoulements sanglants, traces d’embarrures dues à des instruments contondants, multiples autres fractures et traces de balles.



B. FEVRIER 1992 : Des armes sont distribuées dans la préfecture de Byumba



Une note envoyée par le responsable du service de renseignement préfectoral de Byumba, Vincent Rwirahira, le 07 février 1992, annonçait la distribution d’armes. Vincent Rwirahira signalait que le 07 février 1992 s’était tenue une réunion du conseil préfectoral de sécurité de la préfecture de Byumba au bureau de la commune Muvumba. Les participants y ont alors été informés de l’état d’avancement de l’autodéfense civile dans la région du Mutara depuis que le ministère de la Défense avait débloqué 300 armes. Ces armes ont été réparties de la façon suivante : 76 pour la commune Muvumba, 40 pour la commune Kivuye, 40 pour la commune Kiyombe et 24 pour la commune Cyumba. S’agissant de la commune Muvumba, un groupe de 250 personnes choisies par le bourgmestre Onesphore Rwabukombe ont été envoyées en formation à Gabiro du 29 janvier au 05 février 1992, pour apprendre le maniement des armes.



C. FEVRIER 1993



1. La France recommande un front commun autour du président HABYARIMANA



Le 28 février 1993, la France a envoyé au Rwanda son ministre de coopération, Marcel DEBARGE. Lors de sa visite, il a rencontré le président HABYARI MANA ainsi que les responsables des principaux partis d’opposition au président HABYARIMANA. Lors de son entrevue avec les membres de l’opposition, il leur conseilla de cesser leurs revendications contre le Président HABYARIMANA, mais plutôt de faire un « front commun » de toutes les forces de l’opposition contre le FPR. Cette déclaration entrait dans la logique de s’opposer à la mise en application des institutions de transition telles qu’elles avaient été établies par l’Accord de paix d’Arusha. Avec cette déclaration d’un ministre français, les radicaux du régime rwandais ont compris que la France les soutenait en tous points de vue et ont accéléré les préparatifs de l’exécution du génocide, tout en écartant toute solution pacifique du conflit.



Le jour même de cet appel à l’union des partis d’opposition autour du président HABYARIMANA, des assassinats visant des Tutsi et autres violences eurent lieu dans de nombreux endroits de la ville de Kigali poussant des civils à quitter leurs domiciles et à chercher refuge auprès de la MINUAR. Celle-ci ouvrit alors deux sites d’accueil, l’un à côté du Stade national AMAHORO ; l’autre dans des entrepôts de MAGERWA à Gikondo.



2. Renforcement de l’engagement militaire de la France aux côtés des FAR



Le 8 février 1993, les combats entre les FAR et le FPR avaient amené les troupes du FPR à une trentaine de kilomètres de Kigali. Au lendemain de cette offensive, l’armée française lança l’opération Chimère du 22 février au 28 mars 1993 sous le commandement du colonel Didier Tauzin. Selon la Mission parlementaire d’information française qui a publié son rapport en 1998, « l’objectif du détachement Chimère était d’encadrer indirectement une armée d’environ 20 000 hommes et de la commander indirectement ». Autrement dit, un appui direct dans l’encadrement des FAR aux combats contre le FPR. Le nombre de soldats français engagés dans les combats en février 1993 est impressionnant. Il comprenait 688 militaires qui appartenaient au contingent Noroît et 100 soldats qui appartenaient aux DAMI.



Le détachement Noroît s’occupait de la sécurisation de la ville de Kigali, de ses environs ainsi que de l’aéroport de Kanombe ; le DAMI Panda apportait un appui aux opérations militaires sur le terrain des hostilités. Par la suite, les DAMI Artillerie et Génie participaient directement aux combats. Sur le plan stratégique, la France avait dépêché un conseiller français du chef d’état-major des FAR qui apportait un appui stratégique à l’effort de guerre. La Mission d’Information Parlementaire française a reconnu qu’il avait pour fonction de « conseiller discrètement le Chef d’état-major des FAR pour tout ce qui concerne la conduite des opérations, mais aussi la préparation et l’entraînement des forces. »



3. Persécution des journalistes pour diffusion d’informations sur les militaires français participant aux combats avec les FAR



Le 9 février 1993, sortait le numéro 4 du journal d’opposition Le Flambeau qu faisait état de la participation des militaires français dans les combats contre le FPR avec des photos à l’appui. L’après midi du même jour, le major CORRIERE l’un des quatre gendarmes français qui opérait au service de criminologie de la gendarmerie rwandaise est venue terroriser les journalistes dans leurs bureaux en les intimant l’ordre de donner des sources d’informations qui leur avaient été permises d’obtenir des photos de militaires français participant aux combats aux côtés des Forces Armées Rwandaises (FAR). Le rédacteur du journal, Adrien RANGIRA, a immédiatement demandé les secours des militaires onusiens du GOMN, lesquels sont arrivés sur place sans tarder et ont ait comprendre au major CORRIERE qu’il fallait mieux qu’il laisse les journalistes travailler en toute liberté.



Dès son départ, il s’est rendu aussitôt au bureau du laboratoire de photographies appelé PHOTOLAB qu’il soupçonnait d’avoir livré ces photos aux journalistes du FLAMBEAU. Il a procédé aux arrestations de deux agents tutsi de PHOTOLAB, Mr Japhet RUDASINGWA et Mme Anne-Marie BYUKUSENGE. Ils ont été conduits au bureau de la criminologie et y ont été torturés plusieurs jours pour qu’ils confirment que c’était eux qui avaient donné des photos aux journalistes. Ces deux agents ont eu la vie sauve par ce que des amis et connaissances ont pu alerter la Croix Rouge qui est allée les délivrer.



4. Des citoyens français ont dénoncé en vain l’engagement français au Rwanda



Le 23 février 1993 la « Fédération des Français à l’étranger », section du Burundi, a fait parvenir au Parti Socialiste du président Mitterrand une protestation écrite dénonçant le soutien de la France au régime criminel rwandais: « (…) Le Rwanda est plus que jamais à feu et à sang. Des organisations internationales ont mis à jour plusieurs charniers. Les milices du général Habyarimana recommencent à massacrer les populations tutsies en toute impunité. (…) Ainsi l’intervention militaire française au Rwanda n’aura réussi ni à éviter les massacres, ni à rétablir la paix dans la région. Pire, il apparaît aujourd’hui que la présence militaire française dans ce pays aura surtout permis à Habyarimana d’ordonner les atrocités que l’on sait sous couvert d’une protection internationale. »



Le 23 février 1993, le parti républicain français, un parti de droite, sortait un autre communiqué dénonçant le même engagement: « Le Parti Républicain s’inquiète des missions, qui pourraient apparaître comme politiques, confiées aux forces militaires françaises, et est particulièrement préoccupé de la spirale dans laquelle le Gouvernement Français s’enferme en envoyant, de jour en jour, des troupes de plus en plus nombreuses. […] Le Parti Républicain attire l’attention du Gouvernement Français sur le fait qu’il serait préjudiciable à l’image de la France en Afrique d’aider au maintien d’un régime qui ne jouerait pas le jeu de la démocratie, sous couvert de la sécurité des ressortissants français ».



Le 28 février 1993, le secrétariat international du parti socialiste fit parvenir à l’Agence France Presse cette déclaration signée par Gérard Fuchs : « Je m’interroge sur la décision d’envoyer de nouvelles troupes françaises au Rwanda, alors que les violations des Droits de l’Homme par le régime du général Habyarimana ne cessent de se multiplier. J’espère que soit notre ministre de la Coopération trouvera à Kigali des raisons convaincantes à une présence militaire qui apparaît aujourd’hui comme un secours au régime dictatorial aux abois, soit il sera mis fin à cette présence. »



5. Des hauts cadres politiques français se sont désolidarisés de la politique de soutien de la France au Rwanda



Deux ministres, l’ancien Premier ministre Michel Rocard et l’ancien ministre de la Défense Pierre Joxe, se officiellement montrés distants de la politique de la France au Rwanda dès le début de l’année 1993. Dans une note du 23 février 1993 adressée au président de Mitterrand, le ministre Pierre Joxe exprima ses réserves vis-à-vis de la politique menée au Rwanda dans des termes dénués de toute ambiguïté: « Je reste préoccupé par notre position au Rwanda et par le rôle dans lequel nos 690 militaires peuvent se trouver entraînés, car l’armée rwandaise, de fait, ne se bat plus guère. […] Quant à Habyarimana, l’envoi de deux compagnies supplémentaires, après beaucoup d’autres démonstrations de soutien, fait qu’il se sent à présent l’un des dirigeants africains les mieux protégés par la France. Ce n’est pas la meilleure façon de l’amener à faire des concessions nécessaires. Or, il est, par son intransigeance politique, et par son incapacité à mobiliser sa propre armée, largement responsable. Si le FPR reprend son avance, nos soldats peuvent, au bout de quelques heures, se retrouver face aux rebelles. Le seul moyen de pression un peu fort qui nous reste, l’intervention directe étant exclue, me semble l’éventualité de notre désengagement.»



D. FEVRIER 1994



1. Le colonel Deogratias NSABIMANA dévoile 1500 personnes à tuer



Le 20 février 1994, alors que les préparatifs du génocide sont en cours, le colonel Deogratias NSABIMANA, chef d’état-major de l’armée rwandaise montre à son cousin Jean-Berchmas BIRARA, ancien gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, une liste contenant 1500 noms de personnes destinées à être tuées. Dans le journal belge La Libre Belgique du 24 mai 1994, BIRARA témoigne qu’il a donnée cette information aux chancelleries occidentales basées à Kigali, notamment l’ambassade de Belgique. De son côté, l’ambassadeur de Belgique au Rwanda à l’époque, Johann WINNEN, a confirmé cette information lorsqu’il était interrogé par le Sénat belge en 1997.



Le 21 février 1994, Bagosora a noté dans son agenda (retrouvé dans ses archives à Kigali) la nécessité d’entreprendre l’ « identification des réservistes » qui devaient être réintégrés dans l’armée, ce qui prouve qu’il se préparait plutôt à la guerre qu’à la paix. A la même époque, des rapports de la MINUAR font état d’un complot organisé par le réseau des escadrons de la mort, visant l’extermination des Tutsi et des hauts cadres de l’opposition.



2. L’achat de 581 tonnes de machettes utilisées pendant le génocide



En février 1994, un employé de la société CHILLINGTON, affirma que son entreprise avait vendu au Rwanda en quelques mois, une grosse quantité de machettes qui dépasse de loin celle qui avait été commandée pendant toute l’année 1993. Des demandes de licences d’importations examinées par Human Rights Watch entre janvier 1993 et mars 1994, montrent que 581 tonnes de machettes furent importées au Rwanda. Ces machettes ont été commandées pour un montant total de 95 millions de francs rwandais par le financier du génocide Félicien KABUGA.



Le journal britannique The Sunday Times du 24 novembre 1996 révéla qu’entre août et décembre 1993, la société CHILLINGNTON avait vendu un lot de 1600 machettes à deux employés de la société RWANDEX, Eugène Mbarushimana et François Burasa. MBARUSHIMANA qui était un agent de RWANDEX était également gendre de KABUGA et était en même temps secrétaire général des miliciens INTERAHAMWE au niveau national. Quant à la personnalité de François BURASA, c’était un ancien militaire membre du parti extrémiste hutu, CDR, et était le frère de l’un des leaders de ce parti, Jean-Bosco BARAYAGWIZA. L’achat et la distribution de machettes aux populations civiles ayant reçu un entraînement militaire faisaient partie du plan d’auto-défense civile révélée dans l’agenda du colonel Bagosora. Il y était noté qu’une partie des membres de cette organisation recevrait des armes à feu et qu’une autre recevra des armes blanches dont des machettes.



3. Poursuite de l’approvisionnement massif en armes malgré l’embargo de l’ONU



Le 27 février 1994, une note des services de renseignements belges signale la poursuite du trafic d’armes au profit de l’armée rwandaise et de ses milices, en violation de l’embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces sources indiquaient que ces armes avaient été achetées par le Rwanda à l’UNITA (une rébellion angolaise), transitaient par la base militaire de Kamina en République Démocratique du Congo (à l’époque le Zaïre), étaient ensuite acheminées à l’aéroport de Goma, pour être enfin livrées aux forces armées rwandaises par le poste frontalier de Gisenyi. C’est donc par différentes voies illégales que les armes ayant été utilisées pour exécuter le génocide ont continué à être livrées aux tueurs malgré la présence de la MINUAR et la connaissance par des puissances occidentales de ce réseau occulte d’approvisionnement.



4. Caches du stock d’armes de Kanombe vers d’autres lieux



Dans le cadre de la surveillance du respect des règles d’embargo, la MINUAR avait mis en place une équipe d’inspecteurs qui passaient dans des camps militaires pour contrôler les quantités de stocks existantes. Le stock le plus important se trouvait à Kanombe. L’armée rwandaise a au cours des mois de février-mars 1994 vidé les stocks d’armes se trouvant à Kanombe pour qu’ils échappent au contrôle de la MINUAR et les a déplacés dans le Bugesera, Gitarama, Ruhengeri et Gisenyi, certainement en prévision de la guerre et du génocide. Il fallait cacher des armes à la MINUAR et ensuite les distribuer aux Interahamwe.



Des militaires belges de la MINUAR chargés de ce contrôle en ont témoigné notamment l’adjudant DAUBIE Benôit interrogé par l’auditorat militaire belge le 10 mai 1994. Il l’a dit en ces termes : « J’ai eu accès à tous les magasins munition à Kanombe avant l’attentat (…), une grande partie du dépôt avait été vidé de son contenu. En nombre, les munitions extraites étaient très importantes. Je prends pour exemple la distribution de 1000 coups de mortiers 120mm sur Gitarama. Il est resté à peu près 20% de munitions dans le dépôt. Cela se passait environ un mois avant l’attentat et il a fallu une semaine pour les transporter. Un lieutenant des FAR m’a dit que c’était en prévision d’une attaque FPR. Je pense pour ma part que cette action était faite pour échapper au contrôle des observateurs de l’ONU. Je sais que les situations fournies par l’Etat major des FAR à l’ONU étaient fausses car ils ne tenaient pas compte de ce qui avait été distribué en masse. Seule comptait la situation dans le magasin quasi vidé. Beaucoup de déplacements de munitions ont été faits la nuit selon un coopérant allemand »



5. Union renforcée du Hutu Power au sein des partis MRND, CDR, MDR, PSD et PL



Le 25 février 1994, une importante réunion des chefs des Interahamwe s’est tenu sous l’autorité de son président Robert KAJUGA au cours de laquelle il a été décidé d’avertir tous les Interahamwe d’avoir une extrême vigilance à l’égard des Tutsi, notamment ceux de Kigali dont leurs listes existaient déjà ; puis de se tenir prêts à entrer en action à tout moment en recourant aux armes à feu et autres instruments. Une autre recommandation a été celle d’agir ensemble avec les Impuzamugambi de la CDR et les membres de la tendance Hutu power des principaux partis politiques de l’époque: MDR, PSD et PL. Cette union de forces rejoignait celle des petits partis alliés au MRND à savoir le PECO (Parti Ecologiste), PDI (Parti Démocrate Islamique), PADER (Parti Démocratique Rwandais), RTD (Rassemblement Travailliste pour la Démocratie), MFBP (Mouvement des Femmes et du Bas Peuple) et PPJR (Parti Progressiste de la Jeunesse Rwandaise).



A la même date, l’association des volontaires de la paix (AVP), une organisation rwandaise de défense des droits de la personne humaine publia une déclaration dans laquelle elle dénonçait l’existence d’un plan de massacres, l’appel à la haine diffusée par la RTLM, dressait la liste des victimes des violences orchestrées par le régime notamment à Kigali et lançait un appel pressant à la MINUAR pour mettre fin à ce climat de violence d’Etat.



6. Accentuation de la mobilisation au génocide via les médias de la haine



Le mois de février 1994 a connu une recrudescence médiatique de l’appel à l’extermination des Tutsi. Une série d’articles venant de divers journaux extrémistes sollicitait clairement l’engagement au génocide. Ainsi, le journal KANGURA No 57, février 1994, publia un article dans lequel il annonçait un prétendu plan « d’attaque finale » de la ville de Kigali par le FPR. KANGURA ajoutait que l’on savait où se trouvaient les Inyenzi, que beaucoup d’entre eux vivaient dans le quartier de Biryogo, et appelait à « tous ceux qui étaient concernés par l’action », autrement dit les Interahamwe, d’être prêts pour agir sous peine de ne pas périr eux-mêmes à petit feu. Il s’agissait très clairement d’un appel aux Interahamwe pour qu’ils s’apprêtent à commettre le génocide sous prétexte de se défendre contre les Tutsi (Inyenzi). Le même mois, un autre journal de la haine, La Médaille Nyiramacibiri (No5), annonçait l’imminence d’une guerre fatale dans laquelle sera impliquée des civils encadrés par l’armée: « Qui survivra à la guerre de mars ? (…) Les masses vont se soulever avec l’aide de l’armée et le sang coulera librement ». Le génocide est ainsi clairement envisagé.



7. La MINUAR et la coopération occidentale savaient que le régime rwandais préparait le génocide



De très nombreux documents et recherches effectuées depuis 1994, notamment le rapport CARLSON de l’ONU en 1997, le rapport de l’OUA en 2000, le rapport du Sénat belge de 1997, et bien d’autres, montrent que la MINUAR avait clairement des informations sur le choix extrême du régime rwandais de ne pas accepter la mise en place des institutions de transition. Des officiels rwandais en parlaient très ouvertement dans des cérémonies publiques sans se gêner.



A titre d’exemple : le lieutenant-colonel Beaudouin Jacques qui était coopérant technique militaire affecté comme conseiller au G3 à l’Etat major des FAR témoigne le 19 mai 1994 devant l’auditorat militaire belge en ces termes : « Un mois ou deux avant l’attentat, j’ai participé à une soirée chez le général NSABIMANA, avec l’ambassadeur de Belgique, le colonel Vincent [chef de la mission militaire de coopération belge au Rwanda], le colonel Marchal (UNAMIR), le colonel Le Roy, le président HABYARIMANA, BIZIMANA (MINADEF) et encore quelques officiers rwandais. En fait, à cette occasion, il est apparu ou plutôt cela a été réaffirmé qu’Arusha ne pouvait être accepté par les Rwandais. BIZIMANA [ministre de la défense] m’a dit après quelques verres de champagne, qu’il était prêt à engager l’armée rwandaise sir le FPR ne jouait pas le jeu.



Dix jours avant l’attentat, le dernier vendredi de mars 1994, le colonel VINCENT a invité chez-lui le général NSABIMANA et le G3 le colonel KABIRIGI, et lors de cette réunion, ils ont encore clairement affirmé qu’ARUSHA n’était pas possible, qu’éventuellement ils accepteraient des élections anticipées et que si on voulait absolument imposer ARUSHA, il leur était possible d’éliminer le FPR et les TUTSIS et que cela prendrait une quinzaine de jours au maximum. Ils semblaient sûrs d’eux. » Au clair, le plan du génocide était déjà bien élaboré et hautement mûri dans les têtes du régime rwandais et de ses forces armées.



8. Les Nations Unies à New York étaient bien informées du plan de génocide



Le 3 février 1994, le général DALLAIRE envoyait au Conseil de sécurité une dépêche qui montre que la MINUAR détenait des informations claires sur les préparatifs du génocide. La dépêche insistait sur l’autorisation que devait avoir la MINUAR en vue de saisir les armes : « On peut s’attendre à des manifestations plus fréquentes et plus violentes, à plus d’attaques à la grenade et à main armée contre les groupes ethniques et politiques, à plus d’assassinats et tout à fait vraisemblablement, à des attaques pures et simples contre les installations de la MINUAR. Chaque jour de délai retardant l’autorisation de procéder à la saisie des armes aura pour conséquence une détérioration de la sécurité et si les armes continuent d’être distribuées, la MINUAR pourrait se retrouver dans l’incapacité d’exécuter son mandat dans tous ses aspects. » Le même jour, l’ambassadeur de Belgique au Rwanda signala aux autorités belges qu’il était urgent de stopper la distribution des armes par le régime aux miliciens et de détruire les stocks existants.



Le 15 février 1994, le général DALLAIRE et Jacques Roger BOOH-BOOH pourtant proche du président HABYARIMANA, adressèrent une demande commune au Conseil de sécurité dans laquelle ils insistaient sur la nécessité impérative et urgente de récupérer les armes détenues par les milices Interahamwe. Le 17 février 1994, la MINUAR publia un communiqué de presse à Kigali en réclamant la cessation des entraînements dispensés aux milices Interahamwe de même que les distributions massives d’armes.



Le 27 février 1994, le général DALLAIRE demanda à nouveau l’autorisation de confisquer des armes et exprima des craintes sérieuses d’une guerre civile. Les Nations Unies lui rappelèrent que son mandat ne se limitait qu’à la supervision de la mise en place des institutions de transition.



CONCLUSION



Ces quelques faits pris à titre illustratif, qui se sont déroulés au cours des mois de février 1991, 1992, 1993 et 1994 montrent à quel point le génocide massif commis contre les Tutsi à partir d’avril 1994 résultait d’un plan d’Etat élaboré à des fins ouvertement criminelles. Les composantes de ce plan étaient connues par les Nations Unies et par les grandes puissances qui avaient leurs ambassades au Rwanda et par des Etats qui y avaient envoyés leurs forces dans le cadre de la MINUAR. (Fin)