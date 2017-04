La France honore le souvenir des victimes du génocide

Kigali: En ce jour de commémoration au Rwanda et partout dans le monde, la France s’associe au peuple rwandais pour honorer le souvenir des victimes du génocide ainsi que la dignité des survivants.



«En cette journée solennelle de solidarité avec le peuple rwandais, nous réaffirmons notre détermination à empêcher que de telles atrocités se reproduisent. La prévention passe par la lutte contre l’impunité, le travail de mémoire, l’enseignement et la recherche sur les génocides et les crimes de masse », indique le Ministère français des Affaires Etrangères dans un communiqué.



Le communiqué rappelle que «c’est dans cet esprit que la France a mis en place, à l’automne dernier, une mission d’étude sur les génocides et les crimes de masse. »



Réunissant des professeurs et des chercheurs nationaux et internationaux, elle est destinée à établir un état des lieux de la recherche et à identifier des formes nouvelles de prévention. (Fin)