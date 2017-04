«Mon serment est de tout faire pour que les événements de 1994 ne se reproduisent plus en Afrique» - M.F. Mahamat

Kigali: Face au suprême niveau de la bêtise humaine qui a perpétré un génocide horrible et indescriptible en 1994 au Rwanda, mon serment est de tout faire pour que de tels événements ne se reproduisent plus en Afrique, selon le Président de la Commission de l’Union Africaine (UA) Moussa Faki Mahamat.



«Il nous faudra éviter la banalisation et le révisionnisme du génocide. Cette journée est à commémorer partout en Afrique pour que plus jamais ne soit réédité en Afrique un génocide comme celui qui a été subi par les Tutsi», a-t-il promis.



Il a exprimé une très grande émotion et un profond ressentiment devant le mémorial de Gisozi chargé de larmes, de souffrances, mais aussi de grandeur pour les victimes qui ont tout enduré jusqu’au bout.



«En ces jours, une idéologie hideuse a engendrée, telle une arme de destruction massive, une idéologie de l’extermination. Ma première pensée est de m’incliner devant ces victimes qui reposent ici. Je prie pour leur repos éternel, pour qu’ils aient le plus réparateur soulagement de chagrins. Ce que je ressens ici m’affecte au plus haut niveau et ne sera plus réédité. Ce qui me console, c’est la force et le courage de ce peuple merveilleux qui a su se relever. Comme l’oiseau phœnix qui renaît de ses cendres. Vous méritez respect et admiration», a poursuivi le Président de l’UA.



Il fait remarquer que beaucoup d’Africains éprouvent un estime immense envers Kagame qui a su se relever et refonder le Rwanda.



«Vous êtes un bâtisseur et un précieux symbole de la renaissance africaine. Vote grande silhouette est un autre alliage de matériaux plus résistants que l’acier», s’est adressé au Président Kagame.



La Flamme du souvenir allumée par M. F. Mahamat et Kagame restera le signe de la solidarité et du réconfort. Elle est le symbole du courage et de la résilience des Rwandais pendant ces 23 années. (Fin)