Des sites importants des massacres des Tutsi le 10 avril 1994 et des opérations militaires de l'APR pour arrêter le génocide

Kigali: Plus de 7564 Tutsi ont été tués à l'église catholique de Gahanga, dans la Commune de Kanombe et plus de 2522 Tutsi ont été tués à Karembure, à Gahanga. Les attaques qui les ont tuées ont été dirigées par l'assistant bourgmestre de la Commune de Kanombe et la police communale avec le conseiller du Secteur Gahanga Buregeya qui était un soldat à la retraite et ses collègues comme Zirarushya, Kimonyo François, ajoutant les soldats qui protégeaient le pont de Kanzenze avec les soldats qui vivaient à la colline de Rebero pour protéger le RADAR, se sont rencontrés à Gahanga pour rejoindre les meurtriers susmentionnés pour tuer les Tutsi.



• Les gardes présidentiels ont tire á l'hôpital King Faysal en utilisant des roquettes, ils ont tué 29 personnes malades et environ 70 personnes ont été blessées.



• Les massacres de tous les Tutsi qui avaient cherché refuge dans les bureaux de la Commune de Gashora et ceux qui se trouvaient dans les locaux de l'ISAR à Karama (c'est maintenant dans le Secteur Rilima, district de Bugesera) ont tous été tués.



• Du 10-15 / 04/1994, les Tutsi ont été emmenés par des soldats au camp de la garde présidentielle à Kimihurura (dans une maison appelée CND) où ils sont tués.



• Les massacres de Tutsi qui avaient cherché refuge à l'hôpital Kiziguro (il est maintenant dans le district de Gatsibo).



• Les Tutsi qui avaient cherché refuge à l'école primaire de Gikumba à Bumbogo ont été tués.



• Les miliciens des municipalités de Ngororero et Giciye à Gisenyi ont tué plus de 14 500 personnes qui avaient cherché refuge au palais de MRND. Seulement 2 personnes ont survécu.



• L'ambassade des États-Unis au Rwanda a fermé ses portes et l'ambassadeur Rawson avec 250 Américains ont été évacués.



• Les massacres de Tutsi qui se sont réfugiés au réservoir de stockage pétrolier de Gatsata ont tous été tués.



• Environ 10 000 corps mélangés avec des blessés ont été ramassés dans les rues de Kigali et ont été emmenés dans différents hôpitaux.



• Environ 10 000 Tutsi ont été tués à l'église catholique de Ruhuha et à ses environs, dans la commune de Ngenda, à Bugesera.



• Impuzamugambi avec des miliciens ont tué environ 10 000 Tutsi qui avaient cherché refuge à la Commune de Gashora et aux lacs Rumira et Kidogo à Bugesera.



• Un bataillon de RPF Inkotanyi provenant de Byumba est arrivé au CND pour aider d'autres soldats qui étaient déjà là pour continuer à sauver des Tutsi qui étaient entrer d’être tués.



• Une centaine de personnes ont été tuées à l'hôpital de Kigali (CHK) par les soldats du gouvernement.



• Beaucoup de Tutsi de Kangazi à Nkanka (Cyangugu) ont été jetés dans le lac Kivu.



• Massacres des Tutsi de Ntura à Giheke (Cyangugu)



• Massacres des Tutsi de Ntendezi



• Des massacres de nombreux Tutsi à Musasa dans le centre de Ruli, c'est maintenant dans le district de Gakenke.



• Massacres des Tutsi à Rwankuba, c’est maintenant dans le secteur de Rushashi dans le district de Gakenke. Cette synthèse a été effectuée par la CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide).