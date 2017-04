Damas Mutezintare alias Gisimba a sauvé plus de 400 personnes dont 325 enfants et 80 adultes

Kigali: Le Gardien du Pacte de l’Amitié des Rwandais, Damas Mutezintare, plus connu sous le nom de Gisimba, propriétaire d’un orphelinat, a sauvé pendant le génocide plus de 400 personnes, dont 325 enfants, et 80 adultes dont la majorité était des femmes.



Gisimba a accueilli plus de 500 enfants qui ont été éduqués dans son orphelinat. Mais c’est lors du génocide des Tutsi de 1994 qu’il a fait preuve d’une générosité, une bravoure inégalée et d’astuces exceptionnelles pour sauver plus de 400 personnes dont la majorité étaient des enfants.



Il avait installé une barrière devant son orphelinat et y prenait des enfants menacés qu’il voyait passer. Ce subterfuge a été découvert inévitablement. C’est alors qu’ont commencé les ennuis.



Il a trompé plusieurs fois les miliciens, jusqu’à leur graisser la patte, pour qu’ils ne tuent pas les personnes qu’il protégeait. Il a été élevé au grade de Gardien du Pacte de l’Amitié des Rwandais, un titre accordé à ceux qui ont fait preuve de courage rare pour sauver des gens menacés de mort durant le génocide.



«L’orphelinat accueillait pendant le génocide des enfants de tout horizon et de toutes les ethnies. Mais des parents sont venus y cacher leurs enfants au début du génocide, en espérant que les tueries cesseraient. Mais quand les massacres s’étendaient, des parents eux-mêmes sont venus se cacher dans l’orphelinat. Je faisais de mon mieux pour trouver des astuces afin d’éloigner les miliciens tueurs.



Mais ces miliciens qui venaient sans cesse sur le site ont découvert des Tutsi adultes qui s’y cachaient. Je me mettais loin avec leur chef pour les dissuader d’exterminer des innocents. Je donnais même de l’argent.



«Mais d’autres chefs miliciens se relayaient pour m’espionner et menacer de tuer les gens que je cachais. Je les calmais en leur donnant de l’argent pour acheter de la nourriture à leurs enfants. Mais je savais que cet argent leur servait à se s’enivrer», a confié Gisimba.



A la fin, l’attaque imparable est arrivée alors que les miliciens avaient découvert que j’avais caché des gens dans la cuisine. A ce moment, le Dieu Protecteur a exaucé ma prière. Car, un pasteur blanc est arrivé à l’orphelinat. Et les tueurs ont eu peur de commettre leurs atrocités devant le blanc homme de Dieu.



«Immédiatement, nous avons décidé de fuir vers l’Eglise Saint-Michel où les combattants du FPR nous ont trouvés. Beaucoup d’autres personnes avaient trouvé refuge dans cette Eglise. Les combattants du FPR nous ont ensuite évacués», témoigne le généreux Gisimba.



Après l’arrêt du génocide, les combattants du FPR ont réhabilité le Centre mémorial de Gisimba pour y placer des enfants qui n’avaient pas encore retrouvé des membres de leurs familles.



Tandis que les adultes rescapés sont rentrés chez eux, ou encore ils ont cherché d’autres maisons ailleurs, a poursuivi Gisimba. (Fin)