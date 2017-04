Les USA doutent de l’engagement de la RDC à organiser les élections en 2017

Kigali: Les Etats-Unis d’Amérique doutent de l’engagement du régime au pouvoir à Kinshasa à organiser les élections d’ici la fin de 2017.



«Il est également essentiel de veiller à ce que le désir des Congolais de voter au cours d’élections libres et équitables soit respecté. Malheureusement, l’incertitude quant à l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre l’accord et à organiser des élections d’ici la fin de 2017 crée une incertitude inquiétante dans toute la RDC », indique un communiqué de l’Ambassade des Etats-Unis à Kinshasa.



Les Etats-Unis réitèrent leur déception que les signataires de l’accord du 31 décembre n’aient pas été en mesure de parvenir à un accord sur le choix d’un nouveau Premier ministre conformément à l’accord.



Selon les Etats-Unis, la mise en œuvre complète et rapide par le gouvernement de la RDC de l’accord conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l’ONU est essentielle pour assurer le premier transfert démocratique et pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo (RDC).



Les États-Unis encouragent «les dirigeants de la coalition du Rassemblement de l’opposition à travailler avec le Conseil des évêques catholiques et d’autres signataires de l’accord du 31 décembre vers l’objectif des élections et un transfert pacifique et démocratique du pouvoir. »



Sur la question des droits de l’Homme, les USA brandissent encore la menace des sanctions individuelles.



Les États-Unis exhortent à la fois le gouvernement de la RDC et les dirigeants de l’opposition politique à « s’abstenir de toute déclaration ou action susceptible d’inciter à la violence. »



Les États-Unis restent prêts à « imposer des restrictions aux individus – qu’ils soient du gouvernement ou de l’opposition – qui sapent les institutions démocratiques de la RDC.» (Fin)