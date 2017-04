Kicukiro: Une femme étranglée à la corde retrouvée morte sur son lit

Niboye: Une dame de 58 ans, Christine Iribagiza, a été étranglée à la corde et couchée sur son lit pendant que son veilleur a été transpercé de multiples coups de couteaux et laissé pour mort.



Ce crime odieux a eu lieu ce matin vers 08 heures du matin dans la cellule et secteur Niboye, district de Kicukiro.



Selon des témoins sur place, les criminels ne sont pas encore identifiés. La police est sur place et mène une investigation.



Mme Christine Iribagiza vivait avec un seul enfant qui était parti passer ses vacances ailleurs au moment du forfait. Mais Iribagiza avait un veilleur qui était sur place quand les criminels sont arrivés.



Une personne qui ne veut pas révélé son identité a dit qu’elle passait lorsqu’il a entendu le veilleur qui criait. Et c’est ainsi que le passant est parti à la rescousse avec d’autres nombreuses personnes. Tous ont trouvé que le veilleur se portait très mal suite aux nombreux coups de couteaux assénés par les malfaiteurs qui l’ont laissé pour mort, et qui se sont précipités dans la maison pour mettre un terme à la vie de la patronne.



Les tueurs ont trouvé Christine Iribagiza dans sa chambre. Ils l’ont attachée, puis ils l’ont étranglée au moyen d’une corde jusqu’à ce que mort s’en suive. Les tueurs ont laissé des bougies allumées autour du corps avant de disparaître, selon ce même témoin.



Le veilleur a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Certains témoins qui sont arrivés après le crime disent que les tueurs étaient à trois, dont une femme. Christine Iribagiza est rentrée récemment de la Belgique pour vivre au Rwanda.



Le porte-parole de la police, Théos Badege, a indiqué que l’investigation est en cours.



La victime habitait sur la route macadamisée qui va de Sonatubes à DUHAMIC - ADRI, juste à l’endroit où sont basés les locaux de la compagnie de construction NPD-COTRACO. La police, les autorités locales et Ibuka sont sur les lieux du crime. (Fin)