La communauté rwandaise à l'étranger commémore le Génocide

Kigali: Comme les Rwandais Commémorent pour la 23ème fois le Génocide perpétré contre les Tutsi, les Rwandais vivant à l'étranger ont organisé des cérémonies de commémoration dans leur pays de résidence respectif.



Canada



Les Rwandais dans différentes villes du Canada se sont réunis vendredi passé pour la 23ème commémoration du Génocide de 1994 contre les Tutsi.



À Ottawa, plus de 300 Rwandais et amis du Rwanda, y compris des représentants du gouvernement du Canada, des parlementaires et des représentants des communautés arméniennes et juives, se sont réunis au Parlement du Canada à Ottawa.



Chargé d'affaires au Haut-commissariat du Rwanda au Canada Shakilla Umutoni a remercié tous les invités pour avoir rejoint les Rwandais pour se souvenir des plus d'un million de personnes qui ont péri dans le Génocide perpétré contre les Tutsi. Elle a transmis un message d'espoir et de solidarité aux rescapés.



Umutoni a également exhorté tous ceux qui étaient présents à se joindre à la campagne contre l'idéologie du génocide, à commencer nommer à juste titre ce qui s'est passé au Rwanda, qui n'est pas un «génocide rwandais» ou autre chose que «le Génocide perpétré contre les Tutsi».



Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères du Canada, qui était le principal invité, a exprimé le soutien du Canada au Rwanda dans son processus de rétablissement et a félicité la transformation du Rwanda en un pays attrayant tel qu’il est aujourd’hui.



Commémoration à Edmonton



À Edmonton, l'événement a réuni plus de 180 personnes de la communauté rwandaise et des amis du Rwanda.



La ville d'Edmonton a proclamé le 7 avril le Jour commémoratif du Génocide perpétré contre les Tutsi.



Calgary



À Calgary, la commémoration a eu lieu le samedi 8 avril à Mount Royal University de 15h00 à 18 h00. L'événement a réuni plus d'une douzaine de personnes de la communauté rwandaise et des amis du Rwanda à Calgary.



Montréal



A Montréal, PAGE Rwanda avec les étudiants rwandais de McGill a organisé la commémoration à l'Université McGill à Montréal.



L'événement a réuni environ 300 personnes membres de la communauté rwandaise et des amis du Rwanda à Montréal. Le thème de la journée était «La vie après le Génocide: la Mémoire et la Transmission».



Le professeur Irwin Kotler, ancien député et Ministre de la Justice au Canada, était l'un des panélistes.



Québec



Au Québec, l'événement a réuni 120 personnes, dont des membres de la communauté rwandaise et des amis du Rwanda dans la ville de Québec.



Parmi ceux-ci, Philippe Novakovic, député au Canada, était le principal invité entre autres.



Ghana



Les ressortissants rwandais vivant au Ghana et les amis du Rwanda se sont joints, le samedi passé pour la 23ème commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsi.



L'événement qui a eu lieu à European International Business School dans la capitale, Accra, a été organisé par le Haut-Commissariat rwandais qui réside au Nigéria et a attiré, parmi d'autres, des membres du corps diplomatique, des officiels et des universitaires ghanéens, entre autres.



Le Dr Clément Dzidonu, le Consul honoraire du Rwanda au Ghana, s'est dit « attristé de voir que plus d'un million de personnes ont été massacrées par des compatriotes », ajoutant « le fait que la Communauté Internationale avaient gardé le silence alors que ces meurtres odieux se déroulaient pendant 100 jours ».



"Pire encore, il y a des négationnistes qui continuent de promouvoir leur programme de Génocide, certains d'entre eux sont des auteurs du Génocide qui fuient le pouvoir judiciaire", va-t-il signalé



Il a salué les progrès réalisés par le gouvernement du Rwanda après le Génocide en disant que le pays avait émergées des cendres pour devenir un modèle pour les progrès rapides en Afrique et au-delà.



L'ambassadeur zimbabwéen au Ghana, Pavelyn Tendai Musaka, qui est le doyen des diplomates africains accrédités au Ghana, a également salué les mesures prises par le Rwanda, affirmant qu'il y avait beaucoup de choses que le continent pouvait apprendre du Rwanda.



Bernadin Gatete, le chef de l'association des Rwandais vivant au Ghana, a déclaré que le Génocide qui a tué million de Tutsi n'aurait pas été commis de même ampleur s’il y avait eu des actions et des interventions de la Communauté Internationale.



Le Ghana est parmi les pays qui avaient des soldats dans la mission onusienne pour le maintien de la paix au Rwanda qui était sur le terrain pendant le Génocide et les Ghanéens sont parmi les quelques soldats de la mission qui ont choisi de rester lorsque les autres abandonnaient les Rwandais alors qu'ils étaient tués.



Tokyo, Japon



Les Rwandais qui vivent au Japon se sont réunis le 7 avril avec des hauts fonctionnaires japonais et d'autres responsables pour marquer la commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsi.



L'événement qui a été organisé conjointement par l'ambassade du Rwanda au Japon et l'Université des Nations Unies a également été l'occasion de marquer la Journée Internationale de réflexion sur le Génocide de 1994 contre les Tutsi.



Selon un communiqué de l'ambassade, l'événement a été officialisé par Shunsuke Takei, le vice-ministre parlementaire japonais des Affaires étrangères, qui a salué le Rwanda de la voie de réconciliation qu'il a choisie au lendemain du Génocide.



Darfour: Soudan



Les soldats rwandais déployés sous la Mission africaine des Nations Unies au Darfour (UNAMID), ainsi que des membres de la communauté rwandaise au Soudan, ont organisé un événement pour la 23ème commémoration du Génocide de 1994 perpétré contre les Tutsi.



La commémoration a eu lieu dimanche à El Fasher-Darfur. La commémoration a commencé par le voyage commémoratif, par lequel tous les invités se sont réunis au camp du bataillon du Rwanda, le Super Camp EL-Fasher, avant de se diriger vers la salle de conférence ARC TOWN HALL, où ont eu lieu les autres activités du programme.



Le Chargé d'Affaires à l'Ambassade du Rwanda au Soudan, Ismaël Shyaka a adressé la congrégation.



La commémoration a également été marquée par l'éclairage des bougies, une façon symbolique de se souvenir de ceux qui ont été brutalement tués, selon un communiqué.



Un silence d'une minute a aussi été observé par tous les présents pour honorer les victimes du Génocide perpétré contre les Tutsi.



Pays-Bas



Comme d'autres Rwandais vivant à l'étranger, les Rwandais aux Pays-Bas ont organisé une cérémonie de commémoration pour marquer la 23ème commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsi.



S'adressant au participant à la cérémonie commémorative à laquelle ont participé plus de 300 personnes à La Haye pour marquer la 23ème commémoration du Génocide de 1994 perpétré contre les Tutsi, le vendredi passé, Jean-Pierre Karabaranga, l'Envoyé du Rwanda aux Pays-Bas a déclaré « la meilleure façon de lutter contre l'idéologie du Génocide est de mettre en place une stratégie internationale complète pour l'attaquer sur chacune de ses sept étapes ».



Il a rappelé que de plus en plus de personnes tentent encore d’altérer l'histoire du Rwanda et de nier le Génocide.



Certaines de ces personnes, a-t-il dit, viennent de nations riches et puissantes et tentent de le faire pour différentes raisons, mais beaucoup sont liées à ceux qui ont commis le Génocide.



Karabaranga, cependant, a remercié le gouvernement néerlandais, pour un bon exemple montré en poursuivant deux suspects de Génocide et en extradant deux autres au Rwanda pour faire face à la justice.



Parmi les participants était Yoka Brandt, Secrétaire Générale du ministère néerlandais des Affaires étrangères, Pauline Krikke, le Maire de La Haye et d’autres diplomates.



Abuja



Le même jour, à Abuja, le Haut-Commissaire du Rwanda au Nigéria, Stanislas Kamanzi, s'est adressé à un événement similaire. Il a renouvelé l'appel pour que la communauté internationale soit «ferme et claire, contre la menace du Génocide» et pour l'engagement proportionné dans la lutte contre son idéologie et à l'exposition de ceux qui se livrent sans vergogne à des actes de déni et révisionnisme.



Les pays nordiques



STOCKHOLM: Des centaines de Rwandais, des représentants du gouvernement, des communautés d'affaires, de la société civile et des amis du Rwanda ont observé la 23e commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsi lors des cérémonies organisées dans diverses villes à travers les pays nordiques vendredi et samedi passés.



Parlant au nom du gouvernement suédois lors de la commémoration à Stockholm, chef du Département Afrique au Ministère des affaires étrangères de Suède, l'Ambassadeur Helena Rietz a salué le rétablissement du Rwanda après le Génocide et son rythme de développement.



"Le Rwanda est venu de loin en termes de développement économique et de bonne gouvernance et les élections en août seront un point de repère pour la démocratie rwandaise", a-t-elle déclaré.



Rietz a mis en garde contre la menace posée par l'idéologie du génocide disant que la lutte contre cette idéologie était importante et que la Suède soutiendrait toujours de tels efforts.



L'Envoyé du Rwanda aux pays nordiques, Christine Nkulikiyinka a également mis en garde contre les dangers de l'idéologie du génocide. « Cela peut être très ouvert mais aussi très subtil », a-t-elle déclaré avant d'énumérer certains de ses symptômes.



Des manifestations commémoratives du Génocide perpétré contre les Tutsi ont également été organisées par des communautés rwandaises à Copenhague, à Helsinki et à Oslo, capitales du Danemark, de la Finlande et de la Norvège respectivement. Les trois villes ont tenu leurs événements le samedi passé.



Les commémorations à Stockholm - l'événement international organisé et l'événement communautaire rwandais du 7 avril et du 8 avril ont également présenté une exposition bien reçue sur le génocide et ses conséquences.



Londres



Le Haut-Commissariat rwandais à Londres (Royaume-Uni), en collaboration avec l'église paroissiale St Marylebone d'Angleterre, a accueilli un service de commémoration en mémoire des victimes du Génocide de 1994 perpétré contre les Tutsi.



À la fonction, à laquelle ont assisté plus de 400 personnes au cœur de Londres, le Haut-Commissaire rwandais au Royaume-Uni, l'Amb. Yamina Karitanyi, a rappelé l'indifférence de la Communauté Internationale pendant la période la plus sombre du Rwanda.



Amb. Karitanyi a appelé tous les invités à sauvegarder la clarté historique et à ne pas permettre à ceux qui banalisent le Génocide ou tentent de réécrire l'histoire du Rwanda pour rester incontesté.



Karitanyi a regretté qu'une décision soit encore pendante sur cinq cas d'extradition de suspects de Génocide au Royaume-Uni 10 ans plus tard.



L'envoyé spécial du Royaume-Uni pour les questions postérieures à l'Holocauste, Sir Eric Pickles, a réitéré le fait que le Génocide a diverses étapes et « ne culminent seulement dans l'exécution, mais plutôt dans le déni ».



Pickles a salué l'esprit résilient du Rwanda réfléchissant à sa visite au Rwanda en octobre 2016, lorsqu'il a été "frappé par le désir d'une population de travailler ensemble et de reconstruire le pays», et ne se concentre pas sur la vengeance ou la rédemption.



Ouganda



Les Rwandais et les amis du Rwanda vivant en Ouganda, au cours le week-end passé, ont rejoint leurs compatriotes pour se souvenir des vies perdues lors du Génocide de 1994 perpétré contre les Tutsi.



Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'Université Internationale d'Afrique de l'Est (IUEA) et ont effectué des activités de commémoration qui comprenaient une intervention publique du Dr Frederick Goloba-Mutebi, un universitaire et chercheur renommé.



Le Haut-Commissaire du Rwanda en Ouganda Frank Mugambage a été joint à l'occasion par plusieurs chefs de missions diplomatiques accrédités en Ouganda.



La cérémonie a été marquée par une pièce de poème et des chansons des étudiants, illustrant comment le Génocide contre les Tutsi au Rwanda a été exécuté.



Mugambage a dénoncé ceux qui continuent de banaliser le Génocide perpétré contre les Tutsi - quand ils réécrivent l'histoire et nient la vérité de ce qui s'est passé exactement.



Donat Kananura, le président de la communauté de Banyarwanda en Ouganda, a souligné la nécessité de se souvenir des victimes du Génocide.



En même temps, les Rwandais vivant à Entebbe, une ville ougandaise, ont également organisé une activité de commémoration en mémoire des victimes du Génocide.



D'autres activités planifiées comprenaient une marche commémorative à l'Université chrétienne ougandaise (UCU) et une visite à l'un des trois sites mémoriaux du Génocide érigés en Ouganda. Les trois sites en Ouganda, y compris Ggolo dans le district de Mpigi, qui abritent plus de 4 000 victimes du Génocide, tandis que les autres sont Kasensero et Lambu dans les districts de Rakai et Masaka, respectivement.



En 1994, les corps des victimes du Génocide ont été jetés dans différentes rivières seulement pour se retrouver sur les rives du lac Victoria en Ouganda.



Kenya et Turquie



Les communautés rwandaises au Kenya et en Turquie ont rejoint vendredi leurs homologues locaux pour commémorer le Génocide de 1994 perpétré contre les Tutsi.



Au Kenya, des Rwandais et des amis du Rwanda se sont réunis au Kenyatta Convention Centre à Nairobi, où ils ont effectué un voyage commémoratif ; ont entendu des témoignages de rescapés et écouté des discours de dignitaires en l'honneur des victimes.



L'événement a été assisté par d'autres dignitaires, Amina Mohammed, le Secrétaire au Cabinet des affaires étrangères, l’Hon. Ndungu Githinji, M P et président du comité des affaires étrangères, Aissa Kirabo Kakira, directrice adjointe et Secrétaire Générale adjointe d'ONU-Habitat et autres.



Parlant au nom du gouvernement du Kenya, Ndungu Githinji, a salué la résilience des Rwandais, qui ont réussi à transcender leur obscure histoire et à emmener leur pays au même niveau que d'autres pays stables et prospères en seulement 23 ans.



Dans ses remarques, l'ambassadeur James Kimonyo, le Haut-commissaire rwandais au Kenya, a précisé que les Rwandais au Kenya et le Haut-Commissaire ont refusé de tenir un événement commémoratif conjoint avec les Nations Unies en raison du désaccord sur la façon dont l'ONU se réfère aux événements qui se sont passé au Rwanda en avril 1994 en le qualifiant de « génocide au Rwanda ».



En Turquie, l'Ambassadeur Williams Nkurunziza a dirigé la Communauté rwandaise et les amis du Rwanda lors d'une veillée nocturne à l'ambassade du Rwanda à Ankara.



L'événement a été honoré par des amis du Rwanda de la Turquie, du Kenya, de la Zambie, du Ghana et du Burundi.



Les participants à la veillée ont allumé la Flamme du Souvenir, ont suivi les événements de commémoration à Kigali et ont regardé deux documentaires illustrant comment le Génocide contre les Tutsi a été planifié et exécuté avec une intensité féroce pendant des décennies.



L'ambassadeur Nkurunziza a exhorté les Rwandais à prendre en charge leur propre vie pour façonner l'avenir de leur pays, car ils tirent des leçons de l'histoire sombre du pays.



Chine



L'ambassadeur du Rwanda en Chine, Charles Kayonga, a mis en garde contre une idéologie révisionniste délibérée qui, selon lui, cherche à nier le Génocide perpétré contre les Tutsi.



Kayonga parlait le 7 avril 2017 lors d'un événement organisé par l'ambassadeur rwandais à Beijing pour marquer la 23ème commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsi.



L'événement a réuni des Rwandais vivant en Chine, des représentants du ministère chinois des Affaires étrangères, des diplomates représentant leurs pays en Chine, entre autres.



Au cours de l'événement qui a eu lieu dans les locaux de l'ambassade, les étudiants rwandais vivant en Chine ont interprété des chansons et récité un poème qui promeut l'unité et la réconciliation. Un film sur le Génocide a également été visualisé.



Le doyen des ambassadeurs africains à la Chine Songhui Ahmed, a salué la résilience du Rwanda en disant que le pays était devenu une référence internationale sur la façon de se lancer après un conflit.



Tanzanie



Comme le pays commémore pour la 23ème fois le Génocide perpétré contre les Tutsi, les Rwandais vivant en Tanzanie le 7 avril ont rejoint leurs compatriotes pour se souvenir des vies perdues pendant le Génocide.



Pour marquer la 23ème commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsi, un voyage commémoratif a été organisé à Arusha, après lequel plus de 300 personnes, y compris des étudiants et des responsables de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), se sont réunis au siège de l'EAC pour une cérémonie commémorative.



Eugene Kayihura, le Haut-Commissaire du Rwanda en Tanzanie, a remercié le leadership du bloc régional pour avoir pris l'initiative d'organiser l'événement et de tous ceux qui ont assisté pour être avec le peuple rwandais lors de la 23ème commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsi.



Les missions de Maintien de la paix



La police rwandaise et les soldats qui servent sous la Mission des Nations Unies au Sud-Soudan (UNMISS), Abyei (UNSFA) et Haïti (MINUSTAH) se sont joints vendredi passé aux rwandais et aux ami pour rendre hommage à plus d'un million de vies innocentes qui ont péri au dans le Génocide de 1994perpétré contre les Tutsi.



Ils ont été rejoints par des représentants du gouvernement et des casques bleus d'autres pays, des représentants de groupes religieux et de résidents dans les activités de la 23ème commémoration, caractérisées par une un voyage pour dénoncer au Génocide, des prières et des discours axés principalement sur la planification du Génocide perpétré contre les Tutsi, son exécuté, comment il a été arrêté et le processus de transformation du Rwanda.



Au Sud-Soudan, la police et les soldats ont été réunis à Malakal par la communauté rwandaise, les fonctionnaires du gouvernement et les responsables de l'ONU pour rendre hommage aux hommes, aux femmes et aux enfants brutalement tués pendant la période tragique il y a 23 ans.



En ce qui concerne l'événement, le chef du bureau de l'ONU à Malakal, Hazel Dewet, a indiqué que la reconstruction du Rwanda était un «bon exemple pour le peuple sud-soudanais où les gens sont engagés dans des guerres tribales».



Cette année, le Génocide perpétré contre les Tutsi est commémoré sous le thème «Commémorons le Génocide contre les Tutsi-Combattons l’Idéologie du Génocide- Fortifions notre progrès » Cette synthèse a été effectuée par la CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide).