L’Ambassade du Maroc au Rwanda a hissé son drapeau à Kinyinya/Kigali

La Ministre Louise Mushikiwabo, et l’Ambassadeur Youssef Imani entrain de hisser le drapeau du Royaume du Maroc à Kinyinya/Kigali

Kigali: La Ministre rwandaise des Affaires Etrangères, Mme Louise Mushikiwabo, et l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Rwanda, Youssef Imani, ont hissé le drapeau du Royaume du Maroc à Kinyinya/Kigali pour souligner que l’Ambassade du Maroc peut commencer à délivrer ses services de façon officielle.



Il est vrai qu’il y a quelques mois que l’Ambassade du Maroc fonctionne. Seulement, le lancement officiel des travaux n’avait pas encore eu lieu.



«La coopération du Rwanda avec le Maroc a commencé très récemment. Mais elle s’accélère rapidement dans plusieurs secteurs, dont la politique, l’économie et l’investissement. Déjà le Maroc va construire cinq mille maisons de standing moyen à Ndera», a indiqué la Ministre Mushikiwabo.



Elle a rappelé que les relations entre le Rwanda et le Maroc ont débuté avec la visite du Président Kagamne au Maroc en Juin 2016. Puis le Roi Mohammed VI a réciproqué par une visite de six jours au Rwanda, à la tête d’une forte délégation de Ministres, d’investisseurs et de ses proches.



Durant ce séjour, 23 accords dont été signés entre les deux pays. C’est alors que de délégués de 120 compagnies ont récemment visité le Rwanda à la recherche des opportunités d’investissement. Certaines sociétés se sont déjà fait enregistrer pour commencer leurs activités.



La Ministre Mushikiwabo a dit que le Rwanda a beaucoup à apprendre du Maroc dans divers domaines comme le tourisme, l’agriculture, le textile, etc.



Pour l’Ambassadeur du Maroc Youssef Imani, l’on a plus besoin d’aller à Nairobi pour chercher le visa pour le Maroc. En Mai prochain, des opérateurs rwandais se rendront au Maroc pour rencontrer leurs homologues et continuer les discussions. (Fin)