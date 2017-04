Les sites importants des massacres de Tutsi le 17 Avril 1994 et les opérations militaires de l'APR pour arrêter le Génocide

Kigali: Jean-Baptiste Habyarimana, le préfet de Butare qui s'est opposé au plan d'extermination des Tutsi, a été tué avec toute sa famille.



• Du 17 au 18 avril 1994, les Tutsi qui avaient fui à la paroisse de Simbi, à l'école secondaire St Jean Bosco et sur le terrain de football de Maraba dans la commune de Maraba ont tous été tués.



• Les Tutsi qui avaient fui vers CARAES Ndera ont été tués.



• Les Tutsi de Muyaga ont été tués, après qu'ils sont sortis des cachettes car leurs dirigeants leur avaient menti que les massacres s'étaient arrêtés.



• Les Tutsi qui vivaient à proximité du lac Muhazi sur les rives de Kabara ont tous été jetés dans le lac.



• Les Tutsi qui avaient fui à la Commune de Mubuga, actuellement le district de Nyaruguru, ont été tués.



• Les Tutsi qui avaient fui vers la colline de Mwulire et Sovu (à Rwamagana) ont tous été tués.



• Environ 12 000 Tutsi qui avaient fui vers le stade de Gatwaro à Kibuye ont tous été tués et jetés dans une fosse creusée par des miliciens Interahamwe et des civils.



• Clément Kayishema, qui était le préfet de Kibuye, a tué le premier Tutsi pour donner l'exemple aux miliciens Interahamwe. Kayishema a été condamné à perpétuité par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR).



• Environ 11 000 personnes qui avaient fui vers l'église de Kibuye et Home St Jean ont été tuées par des miliciens Interahamwe dirigés par Izakari et Mbaraga. Ceux qui essayaient de fuir étaient tués par les Interahamwe et jetés dans le lac Kivu. Seulement 25 Tutsi ont survécu ce jour-là.



• Il y eut des massacres de Tutsi qui avaient fui vers la commune de Mubuga à Gikongoro.



• Il y eut des massacres de Tutsi de Mwezi à Karengera (Nyamasheke) aux bureaux de la commune de Karengera.



• Il y eut des massacres de Tutsi de Butare à Gihombo. Ils ont été tués dans les bureaux de la commune de Rwamatamu.



• Il y eut des massacres des Tutsis de Save à Ruharambuga à Nyamuhunga.



• Il y eut des massacres de Tutsi de Buvungira à Bushekeri à l'usine de Gisakura. (Fin)