Des militaires rwandais accusés d’avoir enlevé un citoyen burundais

Kigali: Le ministère burundais en charge de la Sécurité publique a publié un communiqué de presse à travers lequel il accuse des éléments de l’armée rwandaise d’avoir enlevé mercredi 21 juin, à 7 h 30 min, un citoyen de la province Cibitoke (nord-ouest du Burundi) à Ruhwa (frontière burundo-rwandaise), connu sous le nom de Jackson Ndayikengurukiye, exerçant le métier de pêcheur.



D’après une dépêche de l’Agence Burundaise de Presse (ABP) parvenue à ARI, le communiqué précise que ces militaires rwandais ont d’abord tiré cinq coups de feu en l’air.



Ainsi, Jackson Ndayikengurukiye et un autre pêcheur connu sous le nom de Bucumi avec qui il était ont été pris de panique et se sont enfuis, séparément.



Bucumi s’est dirigé du côté burundais, et Ndayikengurukiye s’est jeté dans la Ruhwa, d’où ces militaires rwandais l’ont sommé de les suivre, sous peine d’être fusillé.



Par ailleurs, poursuit le communiqué, des Burundais proches de cette frontière avaient entendu des coups de feu de l’autre côté de la rivière Ruhwa, au Rwanda, vers 21 h 30min. (Fin)