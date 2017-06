Encore plus de 200.000 réfugiés rwandais au Nord-Kivu, selon le HCR

Kigali: Les responsables du HCR et de la CNR (Commission Nationale pour les Réfugiés, en RDC) soulignent qu’il y a encore plus de 200.000 réfugiés rwandais dispersés çà et là dans la province congolaise du Nord-Kivu.



Entre-temps, le gouvernement rwandais demande l’application d’ici le 31 décembre 2017 de la clause de cessation de leur statut en tant que refugiés. Du côté de la RDC, on évoque les défis sécuritaires qui ne permettent pas d’accélérer le processus et par conséquent d’appliquer la clause de cessation.



Feller Lutaichirwa, le vice-gouverneur de la province du Nord-Kivu qui a parrainé les activités du HCR durant la Journée Mondiale des Refugiés, souligne toutefois que « le recensement des refugiés en vue de leur rapatriement va se poursuivre », avant de préciser que «la décision sur le statut des réfugiés fera l’objet d’une discussion tripartite, RDC-Rwanda-HCR».



Un avis qui est partagé par le chef intérimaire de la sous-délégation du HCR au Nord et Sud-Kivu, Mme Raffaella Pascarella. Elle a indiqué que le gouvernement congolais a déjà démontré aux parties prenantes dans ce processus le fait que la problématique sécuritaire justifie la lenteur constatée dans le processus de rapatriement.



Car il est difficile d’accéder à certains endroits pour recenser les réfugiés. Ce qui ne laisse pas la possibilité, à ce stade, dit-elle, «d’approuver à l’unanimité la clause de cessation».



Selon les chiffres avancés par la CNR, au moins deux mille réfugiés ont été déjà rapatriés du Nord et du Sud-Kivu depuis le début de cette année 2017. Ce qui porte à 132.000 réfugiés, en majorité des Rwandais, qui ont pu retourner chez eux depuis le début du processus de rapatriement volontaire lancé en 1999. (Fin)