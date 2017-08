Meurtre des experts de l'ONU en RDC: António Guterres déterminé à tout faire pour voir les responsables punis

Kigali: Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a réaffirmé son intention de « tout faire » pour que les responsables « criminels » du meurtre de deux experts de l'ONU au Kasaï, en République démocratique du Congo (RDC) en mars dernier, soient punis.



Le 27 mars, les corps de Michael Sharp (Etats-Unis) et de Zaida Catalan (Suède), deux experts des Nations Unies travaillant pour le Groupe d'experts qui surveillaient le régime des sanctions dans la province du Kasaï Central, ont été retrouvés à l'extérieur de la ville de Kananga.



Lors d'un point de presse au siège de l'ONU, le Secrétaire général a indiqué avoir transmis mardi au Conseil de sécurité le résumé du rapport de l'enquête menée par les Nations Unies pour établir les circonstances de l'assassinat des deux experts.



« Il est clair dans ce rapport que les deux experts sont des victimes innocentes. Ils n'ont rien fait qui puisse contribuer à ce crime intolérable », a déclaré aux journalistes M. Guterres avant sa rencontre avec le Ministre des affaires étrangères de la RDC prévue mercredi après-midi à New York.



M. Guterres s'est dit prêt à discuter avec toutes les parties concernées des modalités pratiques de travail et de suivi pour que la reddition des comptes concernant ces assassinats soit assurée. « Après mes consultations avec (le gouvernement de la RDC) et les membres du Conseil de sécurité, je présenterai des propositions adéquates », a-t-il conclu.



Le Secrétaire général a indiqué que le rapport de l'ONU sera également transmis aux pays concernés et aux familles des victimes qu'il rencontrera prochainement. (Fin)