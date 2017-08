La police a remis aux autorités kenyanes un véhicule récupéré au Rwanda

Kigali,: La police nationale du Rwanda (RNP) a remis ce vendredi aux autorités kenyanes un véhicule qui avait été volé dans ce pays, mais qui a été récupéré au Rwanda.



Ce véhicule avait un numéro d'enregistrement original KCG 780W, et aurait été volé au Kenya et transporté en RD Congo. Il a ensuite été récupéré au Rwanda avec une immatriculation congolaise de 2174AC / 20.



Le véhicule a été remis au siège de la RNP à Kacyiru à Nelson Munga et au policier Winnie Jebet, qui représentait la police kenyane.



Il a été signalé que le véhicule est sorti du Kenya le 05 Décembre de l'année dernière et a ensuite été enregistré sous le nom de Samanji Sakina.



Le véhicule a été intercepté au poste frontalier de Bugarama commun avec la RD Congo.



En remettant le véhicule, le Commissaire d'Interpol à RNP, Peter Karake, a noté que le système de communication I-24/7 d'Interpol a radicalement changé la manière dont la communauté internationale travaille conjointement dans l'application de la loi afin de lutter contre ces crimes transnationaux sophistiqués.



Il a remercié la police kenyane pour les enquêtes conjointes et a noté que le Rwanda ne sera jamais un refuge pour les biens volés.



«Nous avons reçu des informations d'Interpol-Kenya au sujet du vol et que les voleurs pouvaient avoir utilisé le Rwanda comme un transit vers la RD Congo, et nous avons commencé des enquêtes qui ont conduit à intercepter le véhicule», a-t-il indiqué. (Fin)