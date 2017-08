Kigali: Le Rwanda a annoncé ce lundi 21 août sa décision de porter sa candidature pour l’organisation du Mondial U17 en 2019.



Selon Vincent Nzamwita, le président de la Ferwafa (Fédération rwandaise de football), «Abriter un tournoi d’une telle envergure serait profitable non seulement pour le Rwanda mais aussi pour toute la région »



Le Rwanda a déjà organisé avec succès le CHAN 2016 a déjà abrité respectivement les CAN U20 et U17 en 2009 et 2011. (Fin)