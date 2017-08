Le Tchad accuse le Qatar de déstabilisation et renvoi son personnel diplomatique

Kigali: Le Tchad a décrété la fermeture de l’Ambassade du Qatar au Tchad et l’expulsion de l’Ambassadeur du Qatar et tout le personnel diplomatique de son territoire.



La mission diplomatique du Tchad au Qatar sera également fermée et le personnel diplomatique tchadien rapatrié. Cette décision est motivée par « l’implication continue de l’État du Qatar dans les tentatives de déstabilisation du Tchad depuis la Libye », indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.



Elle a été signifiée à l’ambassadeur du Qatar, qui a dix jours pour quitter le Tchad avec l’ensemble du personnel diplomatique qatari.



«Pour sauvegarder la paix et la stabilité dans la région, le Tchad appelle le Qatar à cesser toute action pouvant porter atteinte à sa sécurité ainsi que celle des pays du Bassin du Lac Tchad et du Sahel», conclut le communiqué. (Fin)