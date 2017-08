Départ de 140 officiers de la police rwandaise pour Haïti

Kigali: Un contingent de 140 officiers de la police rwandaise a pris l’avion ce jeudi 24 août pour Haïti pour une rotation avec un autre contingent qui doit rentrer au bercail après une année au service de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti).



"Vous avez été bien préparé pour la mission, mais pendant votre mission, vous devez présenter le plus haut niveau d'intégrité. Assurez-vous que durant cette année de service au nom de votre patrie mère, vous êtes au meilleur de votre capacité et avec une discipline maximale", a déclaré dans son briefing l’Inspecteur General Adjoint de la Police chargé des Operations Dan Munyuza.



Ce contingent est placé sous le commandement du Commissaire Adjoint de Police (ACP) Yahaya Kamunuga et comprend 20 femmes. Il va servir aussi pendant une année sous la bannière de la MINUSTAH.



Cette huitième rotation porte à 1120 le nombre d’officiers de la Police Nationale Rwandaise qui ont servi depuis 2010 en Haïti, un pays situé dans les Caraïbes. 2010. (Fin)