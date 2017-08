NGENZI/BARAHIRA: procès en appel du 17 avril au 6 juillet 2018

Kigali: De source judiciaire, nous apprenons que le procès en appel de messieurs NGENZI et BARAHIRA se déroulera du 17 avril au 6 juillet 2018. Condamnés en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide et complicité de crimes contre l’humanité en juillet 2016, ils avaient fait appel.



Comme nous le disions récemment, nous attendons toujours des nouvelles des autres affaires instruites par les juges du pôle crimes contre l’humanité du TGI de Paris, en particulier celles dont on nous a annoncé la clôture de l’instruction. Mais il est d’autres affaires que nous aimerions bien voir arriver au devant de la scène judiciaire. Les personnes physiques parties civiles, les associations qui défendent les victimes du génocide des Tutsi s’impatientent légitimement. Nous posons toujours la même question: combien de temps faudra-t-il pour juger toutes les personnes visées par des plaintes dans le cadre du génocide des Tutsi?



En attendant, nous devons nous préparer à vivre cette nouvelle épreuve: plus de deux mois au cours desquels les rescapés et les parties civiles devront revivre un procès dont ils se seraient bien passés. Nous comptons sur le soutien de tous ceux qui exigent que justice soit rendue, “sans haine ni vengeance”. (Fin).



*Alain Gauthier est président du CPCR (Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda). Créé en 2001, le CPCR est une association française qui prépare des plaintes à l’encontre des présumés génocidaires rwandais exilés en France.