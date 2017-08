Le chef de l'ONU condamne le dernier tir de missile par la Corée du Nord

Kigali: Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a condamné ce mardi le dernier tir de missile balistique par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en violation des résolutions du Conseil de sécurité.



Le missile nord-coréen a été lancé mardi matin. Selon les informations rapportées par la presse, le missile a parcouru 2.700 kilomètres, survolant le Japon avant de s'écraser dans l'océan Pacifique à 1.180 kilomètres à l'est de l'île d'Hokkaido.



«Le tir porte atteinte à la sécurité et à la stabilité régionales et aux efforts visant à créer un espace de dialogue », a déclaré l'adjointe au porte-parole du Secrétaire général, Eri Kaneko, dans un communiqué de presse. « Le Secrétaire général demande au gouvernement de la RPDC de respecter pleinement ses obligations internationales et de travailler à la réouverture des voies de communication », a-t-elle ajouté.



Le Conseil de sécurité doit se réunir d'urgence mardi après-midi à la demande du Japon, des Etats-Unis et de la République de Corée. Mme Kaneko a indiqué que le chef de l'ONU reste en contact étroit avec toutes les parties concernées. (Fin)