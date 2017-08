L’Ambassade des Etats-Unis a ouvert un "American Corner" au sein de l’Université Adventiste de Kigali

L’Ambassadrice des Etats-Unis au Rwanda, Mme Erica Barks-Ruggles, durant

son message.

Kigali: L’Ambassadrice des Etats-Unis au Rwanda, Mme Erica Barks-Ruggles, a ouvert un Centre américain ou « American Corner » au sein de l’Université Adventiste d’Afrique Centrale de Gishushu/Kigali et ce Centre profitera aux jeunes de plus de 14 ans et à l’ensemble du public rwandais, notamment aux adultes.

Ce Centre est le 3ème ouvert au Rwanda, après celui de l’Université du Tourisme de Rubavu en 2012, et celui de la Librairie Publique de Kacyiru.

D'autres hôtes de marque posent en photo avec l'Ambassadrice des Etats-Unis

«Ce Centre permettra aux utilisateurs de se former dans tous les domaines parce qu’il est doté d’un matériel suffisant et de technologies à jour, et dans tous les domaines. Le Centre aide les jeunes à renforcer leur intelligence et leurs capacités grâce à des journaux, des ordinateurs, des IPAD, des Apples, information en images (videos), et autres informations générales sur les Etats-Unis et dans tous les domaines. L’accès libre à ces ressources d’information stimulera l’esprit de recherche chez les jeunes », a indiqué l’Ambassadrice Erica Barks-Ruggles.



Ce centre est le fruit d’un partenariat entre les instituions bénéficiaires et l’Ambassade des Etats-Unis à Kigali. Un suivi est fait pour évaluer le nombre des utilisateurs. L’on peut aussi procéder à des changements pour renouveler le contenu et l’adapter aux besoins des utilisateurs.



Les responsables de l’Université Adventiste ont apprécié la mise à la disposition du public de l’ «American Conner» au sein de leur établissement. Surtout que leur Eglise Adventiste a la mission de promouvoir la qualité de l’Education (Fin).