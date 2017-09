L’ONU demande à la CPI d’enquêter sur des «crimes contre l’humanité» commis au Burundi

Kigali: La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a «des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité ont été commis, depuis avril 2015, et continuent à être commis» dans le pays.



Dans un rapport rendu public lundi 4 septembre, la commission estime ainsi qu’en un peu plus de deux ans, entre 6 000 et 7 000 arrestations et détentions arbitraires ont eu lieu au Burundi, et environ une centaine de personnes ont subi des tortures ou des « traitements inhumains».



Par ailleurs, une dizaine de personnes ont été exécutées sommairement sans procès lors d’exécutions extra-judiciaires. Un nombre équivalent de viols y ont par ailleurs été recensés.



La commission en appelle à une enquête de la Cour pénale internationale. Les auteurs sont à chercher principalement du côté du Service National de renseignement(SNR), de la police, de l’armée mais aussi au sein des Imbonerakure, la milice des jeunes du parti au pouvoir.



La Commission attire l’attention sur la situation au Burundi, secoué par les troubles depuis que le président Pierre Nkunrunziza a manifesté sa volonté de briguer un troisième mandat. (Fin)