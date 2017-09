Théodore Tabaro accusé de génocide sera jugé en Suède dès le 12 septembre

Kigali: Théodore Tabaro, un Rwandais naturalisé Suédois, va comparaître à partir du 12 septembre devant un tribunal de Stockholm pour génocide et crimes contre l’humanité.



Agé de 49 ans, Théodore Tabaro est accusé de « meurtres, tentatives de meurtre, viols et enlèvements » pendant le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994.



Il aurait commis les crimes qui lui sont reprochés dans le sud-ouest du pays entre le 9 avril et le 31 mai 1994. Mais l’accusé ni les faits, selon un communiqué du parquet.



En 2014 et 2016, la Suède a condamné deux autres Rwandais naturalisés Suédois, Stanislas Mbanenande et Claver Berinkidi, à la prison à perpétuité pour leur participation au génocide des Tutsi du Rwanda en 1994. (Fin)