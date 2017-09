La 10e Semaine de l’Unité et Réconciliation prévue du 1er au 7 octobre

Kigali: La dixième Semaine Nationale de l’Unité et Réconciliation a lieu du 1er au 7 octobre au Rwanda sous le thème “Unité et Réconciliation: Fondation d’un développement durable».



Cette décision a été prise au cours du tout premier Conseil des Ministre extraordinaire tenu sous la houlette du Président rwandais, Paul Kagame, nouvellement réélu pour un troisième septennat.



La semaine en question sera marquée par plusieurs activités notamment la sélection des «Abarinzi b’Igihango» ou «Protecteurs du pacte d’Unité des Rwandais» et la célébration des acquis en matière d’unité de réconciliation.



«Les protecteurs du pacte d’Unité des Rwandais» ou «Abarinzi b’Igihango» sont ceux qui n’ont jamais failli à leur mission de conserver l’Unité des Rwandais. Leurs remarquables actes dans la période difficile que le Rwanda a traversée seront enseignés aux générations futures parce qu’ils constituent des modèles de référence.



Le Conseil des Ministres demande aux Rwandais de participer activement à toutes les activités qui vont marquer la dixième Semaine Nationale de l’Unité et Réconciliation. (Fin)