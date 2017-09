Le Secrétaire Exécutif de la CNLG a visité le Centre et Musée National Britannique de l’Holocauste

Kigali: Le Dr Jean Damascène Bizimana, Secrétaire Exécutif de la Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG), a visité le Centre et Musée National Britannique de l'Holocauste (UK National Holocaust Centre and Museum) à Newark.



Selon la CNLG, la visite fait partie d'un symposium de trois jours auquel il a participé à Londres sur les Archives numériques, la Mémoire et la Reconstruction.



Le symposium a été organisé par Aegis-Trust, une organisation britannique qui gère le site mémorial du Génocide de Kigali à Gisozi, en partenariat avec King's College London.



Lors du symposium, le Dr Bizimana, qui a été le conférencier principal, a donné une conférence sur ‘la place des archives des juridictions nationales et internationales dans la préservation de la mémoire du génocide commis contre les Tutsi et la lutte contre l'impunité, le négationnisme du génocide et l’idéologie du génocide’.



Au Centre et Musée National britannique de l'Holocauste, le Dr Bizimana a été accueilli par le Dr James Smith, Président du Conseil d’Administration du Centre et Musée National britannique de l'Holocauste.



Après une session d'introduction avec l'équipe de gestion du Centre et le Dr James Smith, il a effectué une visite guidée des expositions du Centre et Musée National britannique de l'Holocauste. Il a ensuite été informé sur le programme éducatif du Centre.



Il a également eu une séance des discussions avec l'équipe du Centre et Musée Nationale britannique de l'Holocauste sur le partenariat CNLG-Aegis-Trust. (Fin)