Gishali: 4,3 tonnes de semences hybrides de maïs ont été distribuées aux fermiers

Kigali: Le Rwanda importe des intrants et des semences destinés aux agriculteurs. Mais les besoins de ces derniers ne sont pas tous couverts, surtout qu’ils sont estimes à 12 tonnes. Ils sont obligés d’attendre Mais l’attente risque de s’avérer vaine et décevante, aussi longtemps que le Rwanda n’a pas encore la capacité de produire lui-même ses intrants propres et ses semences.



En cette saison A de l’année culturale 2017-2018, seulement 4,3 tonnes de semences hybrides du maïs ont été distribuées sur les 12 tonnes dont les fermiers ont besoin, et cela a créé une sérieuse inquiétude, car les champs en attente de bonnes semences ne sont pas servis, selon l’Agronome du secteur Ildefonse Bizimana.



« Dès Juin 2017, nous avons préparé la mise en terre des cultures prévues comme le maïs, le haricot, le soja. Nous continuons à transformer l’agriculture de la banane. Nous voulons atteindre une surface cultivée de 1300 ha et même 1500 ha », a-t-il indiqué.



L’on veut avoir 100 ha de soja, 20 ha de banane, un grand site de 200 ha de maïs sur Mpungwe dans la cellule Ruhunda, ainsi que 25 ha à Binunga, et ailleurs, toujours selon cet agronome.



Interrogé si les cultures bénéficient encore de l’appui de l’Etat au niveau des intrants, l’agronome Bizimana dit que cet appui de l’Etat à travers Twigire Muhinzi reste en vigueur à condition d’avoir 20 fermiers qui ont consolidé leurs champs proches. Cela est notamment valable pour le maïs, le riz et même le haricot.



Le constat est que la terre a grandement besoin d’intrants pour être productive selon les fermiers, dont certains semblent paraître ne pas disposer d’une information certaine.



A ce propos, l’agronome répond que des réunions diverses ont récemment eu lieu et que tous les agriculteurs du secteur ont été informés sur les opportunités diverses et les attentes encore en vigueur.



«Récemment les vendeurs d’intrants du secteur Gishari sont allés chercher des semences. Mais ils ne sont revenus qu’avec 300 tonnes seulement. Il faut que les fermiers aient la patience d’attendre jusqu’au 10 Octobre prochain, selon les promesses qu’on nous fait. Si les vendeurs d’intrants n’ont pas eu la quantité qu’ils attendaient, c’est que les fournisseurs n’avaient livré qu’une petite quantité qui a été répartie dans tout le pays. Mais entretemps, il y a des fermiers las d’attendre qui ont commencé à semer ce qui leur tombe dans la main, sans se soucier de la qualité. Ceci a malheureusement un impact négatif sur la récolte attendue », a poursuivi l’agronome du secteur Gishari.



Il a souligné que ces besoins en semences et intrants sont propres à l’ensemble des autres secteurs du district Rwamagana, et même du pays. Il garde l’espoir que l’Office rwandais de développement de l’agriculture (RAB) apportera une solution durable à ce défi.



Il a déploré que le district de Rwamagana fait encore face à la maladie de flétrissement bactérien du bananier (« Kirabiranya » en kinyarwanda), mais que cela n’entrave pas les efforts d’amélioration de la culture de la banane.



La vérité est que ce programme avance peu suite à des fermiers peu perméables au changement rapide des perceptions. Pourtant, le meilleur rendement chez le fermier voisin doit les inciter à se convertir rapidement et adopter des méthodes culturales productives modernes de la banane. (Fin)