L'ONU croit toujours à une présidentielle d'ici la fin 2017 en RDC

Kigali: L'ONU croit toujours à la possibilité de tenir d'ici la fin 2017 l’élection présidentielle en République démocratique du Congo(RDC). La tension monte à l'approche de cette date-butoir du 31 décembre pour organiser la succession du président Joseph Kabila.



Le 19 septembre 2017, l’ONU a convoqué une réunion sur les préparatifs des élections en République démocratique du Congo au siège des Nations Unies à New York, en marge des débats généraux de la 72e session de l’Assemblée générale de l’ONU.



«Les participants ont salué l’engagement exprimé par les autorités de la République démocratique du Congo de respecter la Constitution et ont mis l’accent sur la nécessité d’évoluer dans la mise en application de mesures de décrispation afin de créer des conditions favorable pour la poursuite et la conclusion avec succès du processus électoral», selon un communiqué publié après la rencontre.



Les participants ont «réaffirmé le rôle incontournable de l’accord de Saint Sylvestre et la nécessité de sa mise en œuvre totale afin de baliser la voie pour la tenue d’élections libres, justes, pacifiques et crédibles en République démocratique du Congo.»



La rencontre de New York s’est mise d’accord sur une approche impliquant l’ONU, l’Union Africaine, l’Union européenne, l’Organisation Internationale de la Francophonie et la Communauté de Développement d’Afrique Australe, notamment par la mise en place d’une équipe de coordination d’experts pour faciliter la mobilisation de l’appui politique, technique, financier et logistique requis, en conformité avec la résolution 2348 (2017), afin d’assister la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), et d’appuyer les préparatifs des élections. (Fin)