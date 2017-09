Les récentes pluies ont tué cinq personnes et détruit plus de 1000 maisons

Kigali: Les récentes fortes pluies du mois de Septembre ont tué cinq personnes, traumatisé 18 personnes, et détruit 1170 maisons dans différentes régions du pays, selon Ministère de la Gestion des Catastrophes et des Réfugiés (MIDMAR).



Ces pluies ont déclenché des inondations dans certains districts comme Gicumbi et ont détruit 892 hectares de cultures.



Les autres biens endommagées incluent les routes, le bétail, les lignes d'approvisionnement en eau et les ponts.



Les districts les plus touchés sont Gicumbi, Ngoma, Gatsibo, Rwamagana, Gisagara, Huye, Rubavu, Rusizi et Nyamasheke.



Les personnes touchées dans les différents districts ont reçu un soutien rapide d'urgence qui comprend des casseroles, des couvertures, du savon, des équipements d'hygiène et d'autres ustensiles de cuisine, toujours selon le MIDMAR. (Fin)