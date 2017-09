Le présent gouvernement fournira l’eau et l’électricité à tous les Rwanda en sept ans

Kigali: Le programme du présent mandat 2017-2024 du Gouvernement donnera à 100 % l’eau et l’électricité à tous les Rwandais. Il créera 1,5 millions d’emplois et construira 4.688 km de routes, a annoncé ce mardi le Premier Ministre Edouard Ngirente devant le Parlement.

Le présent programme gouvernemental comprend trois composantes principales, juste comme lors du récent gouvernement, à savoir l’économie, affaires sociales et bonne gouvernance. C’est un programme électoral tracé par le Président Kagame lors de sa campagne du 14 Juillet au 02 Août 2017. Il a été repris lors de sa victoire aux élections, à sa prestation de serment, et à la prestation de serment de son Gouvernement.



Le programme se focalise aussi sur les grandes lignes de l’EDPRS2, la Vision 2020 du Rwanda, le Programme nationale 2030, le programme des ODD (Objectifs de Développement Durable), l’Agenda 2063 de l’’UA et celui de l’EAC pour 2050.



«C’est un programme visant à hâter la croissance durable et inclusive, et qui sollicite l’apport de chacun pour sa mise en œuvre», a dit le PM Ngirente.



Certains de ces programmes ont un impact direct sur la population. Pour réaliser 1,5 millions d’emplois, on ciblera les secteurs de la construction, la promotion des industries, de l’agri-élevage et d’autres diverses activités connexes à ce programme. Le Gouvernement créera aussi divers axes estimés à 22 Km destinés aux véhicules transportant des passagers uniquement.



Au niveau des infrastructures, on construira des routes sur des sites où seront construites des maisons pour les habitants. On construira aussi de nouvelles routes dans la Ville de Kigali et d’autres villes secondaires.



On agrandira d’autres axes routiers et on réhabilitera les routes habituelles usagées. On construira d’autres routes d’approvisionnement. Toutes ces routes ont une longueur de 4688 Km.



Parmi celle-ci figurent la route qui fait la ceinture de la Ville de Kigali, la route Ngoma-Bugesera-Nyanza, ainsi que d’autres axes dont la construction a déjà commencé.



Le PM a confirmé que l’eau et l’électricité parviendra à tous les Rwandais, passant de 33 % maintenant à 100 % en 2024. Il y aussi d’autres programmes pour rehausser le niveau de vie des vulnérables et délocaliser plus de 10 mille familles qui habitent dans les zones à risque, etc.



Au niveau de la santé, 17 secteurs qui n’étaient pas dotés de centres de santé seront servis. L’on construira 150 nouveaux postes de santé. L’on augmentera le nombre de médecins spécialisés, de généralistes, d’infirmiers et d’accoucheuses.



«La mise en œuvre de ce programme gouvernemental est destiné à bâtir le Rwanda que les Rwandais souhaitent. Il exige un partenariat efficace et durable entre les exécutants et tous les partenaires», a-t-il souligné. (Fin)