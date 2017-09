«Les OSC essaient de se positionner dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durables» -Sinigaya

Silas Sinigaya, Secrétaire exécutif de la Plateforme de la Société civile du Rwanda

Kigali: Les Organisations de la Société civile (OSC) essaient de se positionner dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durables (ODD), et elles s’efforcent de travailler en synergie et de façon coordonnée, selon le Secrétaire exécutif de la Plateforme de la Société civile du Rwanda» - Silas Sinigaya.



«Il est vrai que nous ne sommes pas encore performants au niveau de nos méthodes de travail par manque de coordination et d’appuis suffisants. La reddition des comptes et la transparence au niveau de nos activités ne sont pas encore suffisantes. Mais nous sommes engagés à nous renforcer davantage pour atteindre de meilleurs résultats », a-t-il indiqué.



Il a ajouté que quand on n’a pas ses capacités, on est poussé à prendre n’importe quoi, peu importe les conditions. Certes, un certain désordre a été constaté dans le travail des OSC. Une organisation pouvait se lancer dans la défense des droits de la personne, puis se retrouver en prestant dans le secteur de la santé, puis ensuite dans l’agriculture. Aujourd’hui. On travaille selon des groupes thématiques, et cela a contribué à éviter le désordre, toujours selon le Secrétaire exécutif de la Plateforme de la Société civile.



Il a tenu ces propos dans une réunion des OSC qui a regroupé 150 participants issus de 50 organisations les plus représentatives de la Société civile.



Sinigaya a souligné que les OSC ont réalisé un changement visible dans la recherche et la réalisation des résultats tangibles. « Nous rendons visibles beaucoup de nos réalisations qui sont ensuite affinées grâce à la collaboration avec le Gouvernement et les partenaires internationaux. C’est cela l’essence de la collaboration », a-t-il poursuivi.



Il a souligné que les OSC ont joué un rôle dans la définition de la Stratégie Nationale pour la Transformation du pays dans tous les secteurs, en visant une amélioration dans la gouvernance, l’amélioration des conditions sociales et la croissance économique.

Photo groupe des participants

«Nous avons échangé et nous nous sommes entendues sur notre contribution à fournir dans cette Stratégie. Il reste à adopter une ligne dans l’exécution afin que les OSDC jouent un rôle visible », a encore dit le Secrétaire exécutif des OSC.



Il a reconnu que les OSC n’ont pas encore un soutien suffisant. Raison pour laquelle chaque organisation prend ici et là une partie de l’appui dont elle a besoin pour exécuter son programme. Cette lacune est à l’origine des résultats moins performants, surtout que les OSC travaillent sans coordination. Des fois, une organisation reprend ce que les autres ont déjà fait.



«La meilleure solution est que chaque association ait un embrela sous lequel elle travaille. Cet embrela fera partie de la Plateforme. C’est cela qui supprimera le désordre. Le fait d’avoir une Plateforme contribue à renforcer le Secteur de la Justice», a encore fait remarquer Sinigaya.



« Ceux qui appuient les OSC devraient accorder un appui consistant pour couvrir une période de cinq ans » - Emmanuel Safari du CLADHO.



Dans le cadre d’un dialogue pour renforcer les OSC, les panélistes ont donné diverses recommandations très utiles pour le futur. C’est ainsi que le Secrétaire exécutif du CLADHO (Collectif des Ligues et Associations des Droits de l’Homme), Emmanuel Safari, a prôné que les bailleurs accordent un appui financier consistant étalé sur cinq ans. Cela permettrait aux OSC d’atteindre plus de résultats tangibles. Car, ce qui leur manque surtout, ce sont les ressources. La société civile doit aussi contribuer à mettre en place le budget national et à avoir un droit de regard sur son exécution.



Dr Eric Ndushabandi de l’IRDP a souhaité plus d’engagement comme dogme et plus de capacités. Il a souhaité un dialogue plus équitable autour d’une table, avoir des capacités humaines, un profil civique élevé de bon citoyen, être des citoyens actifs dans la gouvernance, ainsi qu’une planification stratégique et une démocratie interne.



« Les organisations disparaissent faute d’une indépendance financière. Pourquoi ne pas recevoir des financements du Gouvernement ? Parfois les gens s’entredéchirent au lieu de travailler ensemble », a-t-il dit, avant d’ajouter : « Commet convaincre nos gouvernements à s’assoir avec nous, et voir à quel niveau après six mois, nos recommandations ont été mises en œuvre. Tout le monde devrait atteindre ce niveau ».



Pour Andrew Kananga du Forum d’Aide Légal, on fait ce qu’on peut pour que les membres du réseau mettent en œuvre les recommandations. « Les membres de la société civile peuvent entrer en compétition pour avoir des fonds et mettre en œuvre ce que nous exécutons », a-t-il fait remarquer.



Pour le Représentant du Ministre de la Justice (MINIJUST), Anastase Nabahire, les participants ont débroussaillé le terrain ensemble avec les partenaires, avant de construire un grand édifice dans le Secteur de a justice. Les partenaires devraient faire des interventions à long terme, sans les morceler. Ils devraient aider aussi dans l’élaboration et la réalisation des programmes à long terme. Ils aideront dans la reddition du compte.



Il a reconnu qu’il y a des réalisations faites sur terrain par les OSC, mais qui sont méconnues. D’où la nécessité de plus de visibilité.



«Mais aussi il est bon d’avoir des partenaires qui apprécient l’action et qui font le plaidoyer pour infléchir les gouvernements au sommet. On a l’impression aussi qu’il y a une amélioration dans la conditionnalité de l’aide. Il faut œuvrer dans le sens de la collaboration, de l’amitié et du dialogue. Ce sont des facteurs qui changement positivement la chose », a-t-il dit.



Pour Hugo Moudiki Jombwe de RCN J&D, les OSC ont besoin de construire ensemble au niveau de la justice, de la réconciliation et du droit. Pour cela, elles ont besoin d’un cadre qui facilite leur action et leur collaboration avec les partenaires.



«RCN J&D apportera ici sa contribution afin d’améliorer le dialogue avec les partenaires, les institutions gouvernementales, les organisations nationales et internationales», a t-il noté. (Fin)