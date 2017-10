Un des Exposants, la compagnie SONAC présente des aliments riches en protéines pour faire grandir sainement les poulets

Kigali: Le Rwanda produira des poussins d’un jour dès ce mois d’Octobre 2017 et il n’aura pas besoin d’importer des poussins de l’extérieur, et l’autre avantage est qu’il s’est doté de six industries opérationnelles de productions d’aliments pour ses animaux, selon le Directeur Général des Ressources Animales au sein du MINAGRI, Dr Théogène Rutagwenda.

«Le Rwanda a accru son élevage des poules qui sont passées de 3 millions en 2010 à 8 millions maintenant. 40% de ces poules sont de race améliorée. Nous avons trente grands éleveurs qui ont entre 40 mille à 50 mille poules. L’important est de continuer à renforcer les méthodes d’élevage et à faire face à des épidémies», a-t-il indiqué.



Pour ce qui est de la production des œufs, Dr Rutaganda a informé que le Rwanda est passé de 80 millions d’œufs en 2010 à 170 millions maintenant. Le Rwanda est le 14ème producteur de la viande de poulets en Afrique. Il réalise 16 301 tonnes par an.



Pour Ruwan Bercolo, Directeur Général de la compagnie hollandaise Viv organisatrice de cette Conférence Africaine de Kigali sur la Volaille, il est important de recourir à de bons médicaments pour les poules, de construire des poulaillers appropriés pour éviter des maladies, et surtout d’augmenter des investissements dans ce secteur.



«En cas d’épidémies, les pays sont exhortés à prendre des mesures appropriées et d’intervenir rapidement», a-t-il fait remarquer.



Au Sud du Sahara, le Nigéria est le premier producteur de la viande de poulets avec 292 600 tonnes par an. Tandis qu’en Afrique de l’Est, l’Ouganda vient en tête avec 65 056 tonnes par an. (Fin)