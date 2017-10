Aeres University pour les Sciences Appliquées souhaite créer à Kigali un Centre de Formation en Volaille et Aliments des Animaux

Le Professeur Ernest Beitler et son Assistante durant l'Exposition

Kigali: Le Professeur Ernest Beitler de Aeres University pour les Sciences Appliquées basée en Hollande souhaite créer à Kigali un Centre de Formation en Volaille (Poultry) et en Aliments des Animaux, a établi ARI.



«Je suis spécialisé pour donner des Formations en Volaille et Aliments des Animaux. J’ai déjà formé 15 Rwandais ces dernières données. Les Formations dispensées sont de niveaux Master, Bachelier et Certificat», a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos lors de l’Exposition sur la Volaille qui s’est tenue à Kigali du 04 au 05 Octobre et à laquelle ont participé 80 Exposants venus de divers pays sur les cinq continents.



Au niveau de la gestion de la chaîne d’approvisionnement de la production agricole, Aeres University fournit un programme de cours couvrant la chaîne entière de la production agricole. Aeres University fait partie du partenariat qui lie le Conseil Africain du Business et la Hollande. (Fin)