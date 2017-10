La CNLG dénonce la tenue d’une conférence négationniste à Paris

Kigali: La CNLG (Commission Nationale de Lutte contre le Génocide) dénonce l’organisation à Paris par la Fondation Jean-Jaurès d’une conférence qui nie et banalise le génocide des Tutsi du Rwanda en 1994.



Le 21 septembre 2017, la Fondation Jean-Jaurès a organisé à Paris une conférence aux couleurs négationnistes. Parmi les orateurs, il y avait deux négationnistes, les plus connus dans les milieux négationnistes, Serge DUPUIS et Filip REYNTJENS, dont le modérateur était G. FUCHS, ancien député et ancien secrétaire international du Parti socialiste en France.



Le thème était de cette conférence était "Le Rwanda Aujourd'hui" F.REYNTJENS et S.DUPUIS. Les deux conférenciers y ont défendu leurs théories négationnistes comme c'est souvent le cas dans la plupart de leurs interventions.



Cette conférence de Paris, rappelle celle qui a eu lieu à la Haye, le 2 jusqu’au 3 juin 2014, intitulée "International Decision Making in the Age of Genocide: Rwanda 1990-1994" qui avait été organisée conjointement par l’ Holocaust Memorial Museum de Washington et par l’Institute for Global Justice. Dans cette conférence, REYNTJENS a avancé ce qui suit: "Tous les éléments du Génocide des Tutsi sont tous connus, on ne devrait pas revenir sur eux, mais on devrait plutôt discuter en profondeur du génocide commis, selon lui, par le FPR sur les Hutu au Rwanda et en République Démocratique du Congo".



Plusieurs fois, REYNTJENS cite ses ouvrages et ses articles dans lesquels il développe des théories négationnistes. Il opte pour un négationnisme subtil centré sur la distorsion de la vérité historique. Il ne cesse de pointer du doigt les victimes du Génocide perpétré contre les Tutsi en leur faisant porter injustement la responsabilité des auteurs du génocide et leurs complices.



Dans ce sens, il reprend les thèses négationnistes les plus sordides qui mettent sur le même pied d’égalité, victimes et bourreaux. C’est ça l’essence même de la théorie du double génocide.



Au cours de cette conférence de Paris, S.DUPUIS, dans sa longue intervention a fait l’apologie de ses idées négationnistes en déclarant: «Le Rwanda a adopté la seule narration qu'il n'y a eu que des massacres de Tutsi, mais cela ne dit rien au sujet des tueries systématiques des Hutu ». Il est par ailleurs un farouche défenseur du négationnisme qui se caractérise par la négation en bloc de la reconstruction et le développement du Rwanda ainsi que l’unité et la réconciliation des Rwandais post-génocide.



Pour la CNLG, cette conférence de Paris s’inscrit dans la droite ligne des autres conférences négationnistes organisées autour des mêmes thèmes. «Le négationniste est un génocidaire en action, n’en déplaise à la Fondation Jean-Jaurès et aux négationnistes de même acabit», conclue-t-elle. (Fin)