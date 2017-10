Etat de l’intégration régionale en Afrique: Une nouvelle analyse de la ZLEC

Mme Treasure Thembisile Maphanga, Directrice du Département du Commerce et de l’Industrie de la Commission de l’Union africaine

Depuis 2004, la Commission Economique pour l’Afrique (CEA), la Commission de l’Union Africaine (CUA) et la Banque Africaine de Développement (BAD) œuvrent ensemble pour la production d’une série des publications sur l’Etat de l’intégration régionale en Afrique. La 8ème édition de la série parue en Septembre 2017 a pour thème principal «La matérialisation de la Zone de libre-échange Continentale (ZLEC). Le présent article donne les messages clés et recommandations stratégiques sur la nouvelle analyse de la ZLEC.

Message clés



Des études de modélisation économique et économétrique prévoient des retombées positives pour la ZLEC, dont un accroissement du commerce intra-africain estimé à entre 50 et 200 %. La mise en place de la ZLEC devrait avoir des avantages substantiels et généralisés sur le long terme et des retombées dans de nombreux domaines perdus de vie dans les exercices de modélisation, notamment les domaines conquérant la facilitation du commerce des produits de sécurité alimentaire, le renforcement de la stabilité des pays fragiles, un meilleur accès des entreprises aux intrants et biens intrants et la réduction du coût de l’innovation.



Depuis 2000, le commerce intra-africain contribue très largement à la croissance des secteurs d’exportation industrielle de l’Afrique, notamment ceux des produits industriels transformés, des biens d’équipements, des aliments transformés et des boissons, du matériel de transport et des biens de consommation.



Le commerce intra-africain est particulièrement utile à l’industrialisation de l’Afrique. En réduisant les barrières tarifaires et non-tarifaires qui entravent ce commerce, la ZLEC devrait contribuer à l’industrialisation de l’Afrique et à sa transformation structurelle.



Si le «Traité d’Abuja» envisage le processus d’intégration comme l’aboutissement de la Communauté économique africaine, l’attention doit avant tout être portée sur la ZLEC. Cela sous-entend la conception et la mise en œuvre de la ZLEC. Les étapes ultérieures du Traité d’Abuja peuvent être abordées de façon séquentielle en temps voulu.



La ZLEC bénéficie d’un appui considérable aux plus hauts niveaux politiques en Afrique et les négociations progressent rapidement.



Les pays placent leur espoir dans une vaste ZLEC qui, au-delà de la réduction des droits de douane, comporte un ensemble de garanties et de facilités. Cela sera important pour la réalisation des résultats profitables à tous les pays africains. Les conceptions techniques de la ZLEC et la mise en œuvre efficace de la zone constituent désormais la tâche essentielle qui attend.



Recommandations stratégiques



La ZLEC doit intégrer des politiques complémentaires propres à maximiser ses gains, mais aussi à faire en sorte que ses avantages soient partagés plus équitablement, et que ses produits profitent à tous les pays.



Ces politiques incluent une série de mesures visant à faciliter davantage les échanges et à réduire les coûts de transaction.



Le «Traité d’Abuja» envisage le processus d’intégration comme l’aboutissement de la Communauté économique africaine. Cependant, la tâche à accomplir pour l’instant reste la conception et la mise en place de la ZLEC.



Il est recommandé d’assigner à la Commission de l’Union Africaine la mission d’entreprendre un examen approfondi du Traité d’Abuja, afin de le moderniser er relever ainsi les défis que pose l’intégration économique en ce début du XXI siècle. (Fin)