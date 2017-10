Une base de la MONUSCO attaquée par des rebelles ougandais à Beni

Kigali: La base de la MONUSCO située à Mamunjoma à Beni (Nord-Kivu) a été attaquée lundi 9 octobre dans la matinée par des présumés rebelles des ADF. Cette attaque a «entrainé des pertes» du côté de la mission onusienne en RDC, a indiqué la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal, sans autres détails.



«Je confirme que ce matin, une base de la MONUSCO a été attaquée à Mamunjoma, dans la province du Nord-Kivu et que cette attaque a entrainé des pertes du côté de la MONUSCO. Le bilan pour l’instant n’est pas confirmé donc je préfère rester prudente », a déclaré Mme Marchal à Radio Okapi parrainée par l’ONU.



Elle assure que la MONUSCO a immédiatement déployé ses troupes sur l’axe Kamango - Mbau pour restaurer l’ordre public et protéger les populations civiles.



Elle promet l’engagement « ferme » de la mission onusienne au Congo à poursuivre la protection de populations civiles, tel que stipulé dans son mandat.



C’est la deuxième attaque contre une base de la MONUSCO enregistrée en moins d’une semaine au Nord-Kivu.



La dernière en date est survenue vendredi dernier. Des miliciens Maï-Maï avaient attaqué la base de la MONUSCO de Lubero. Les forces de la paix avaient neutralisé deux miliciens et enregistré deux blessés dans leur rang. (Fin)