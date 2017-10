Audrey Azoulay est la nouvelle DG de l’UNESCO

Kigali: Audrey Azoulay, ancienne, ancienne ministre de la culture de François Hollande, a été élue, ce vendredi 13 octobre, directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), et elle succède à la Bulgare Irina Bokova. La candidate française était opposée au Qatari Hamad Al-Kawari.



Mme Azoulay a obtenu 30 voix, son adversaire 28, des 58 membres du conseil exécutif, dont le choix doit être encore validé par la conférence générale des Etats membres, le 10 Novembre.



Au dernier round, Azoulay a fait face au Qatari Hamad Al-Kawari, 69 ans, ex-ministre de la culture dans son pays, et qui avait égalisé avec elle à 18 voix précédemment.



La décision américaine a néanmoins été une «triste nouvelle» ou un motif de « regret », voire de «déception», à Paris, à Moscou, dans les instances dirigeantes de l’ONU et de l’Unesco, mais aussi dans les milieux culturels et universitaires américains. Peu après son élection, Audrey Azoulay a quant à elle souligné :



«Dans un moment de crise, il faut plus que jamais s’impliquer, chercher à renforcer l’Unesco, et non pas la quitter.»



Mme Azoulay a par ailleurs fait savoir que la « première chose à laquelle elle s’attacherait », si la conférence générale la confirme en Novembre, serait «de restaurer la crédibilité » de l’organisation « et la confiance des Etats membres». (Fin)