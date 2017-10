Procès en appel Ngenzi/Barahira: du 2 mai au 6 juillet 2018 en France

Kigali: De source judiciaire, nous apprenons que le procès en appel de messieurs NGENZI et BARAHIRA se déroulera finalement du 2 mai au 6 juillet 2018 aux assises de Paris. Ce procès était initialement prévu du 18 avril au 6 juillet. Octavien NGENZI était bourgmestre de Kabarondo (Est du Rwanda) en 1994. Il avait succédé à Tite BARAHIRA. Tous deux ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en première instance.



Nous attendons aussi l’OMA (Ordonnance de Mise en accusation) des juges d’instruction dans l’affaire Claude MUHAYIMANA, le procureur ayant demandé de le déférer devant la cour d’assise pour “complicité de génocide”, abandonnant les poursuites pour les crimes de masse de l’église de Kibuye, le Home Saint-Jean et le stade Gatwaro. Ce que nous déplorons fortement.

Depuis de nombreuses semaines, nous avons eu connaissance de la clôture de l’instruction dans d’autres dossiers. Nous attendons toujours les réquisitoires du procureur. A noter que dans l’affaire Manassé BIGWENZARE, un transport sur les lieux a été accepté par les juges en charge du dossier (décision exceptionnelle qui retarde encore la tenue d’un éventuel procès). Ce transport sur les lieux devrait se dérouler au cours du mois prochain.



Pour mémoire, l’audience à la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Wenceslas MUNYESHYAKA se déroulera le 8 novembre. Les parties civiles avaient fait appel suite au non-lieu prononcé par les juges en charge du dossier.



Nous rappelons que plus de vingt dossiers sont à l’instruction sur le bureau des juges parisiens du Pôle crimes contre l’humanité du TGI (Tribunal de Grande Instance) de Paris et qu’il y a urgence! Claver KAMANA est décédé sans avoir été jugé! Certaines des personnes poursuivies, pour la plupart à l’initiative du CPCR, sont âgées! Les victimes et les rescapés ont besoin de JUSTICE.



En vue des prochaines échéances judiciaires, nous aurons besoin du soutien, moral et financier, de tous ceux qui veulent que justice soit rendue aux victimes du génocide des Tutsi. (Fin).



*Alain Gauthier est président du CPCR (Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda). Créé en 2001, le CPCR est une association française qui prépare des plaintes à l’encontre des présumés génocidaires rwandais exilés en France.