Le Rwanda élu à la tête du Comité de l’UA sur les migrations, les réfugiés et les personnes déplacées

Kigali: Le Rwanda a été élu à la tête du Comité Technique Spécialisé(CTS) de l’UA (Union africaine) sur les migrations, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leurs propres pays.



L’élection du Rwanda a eu lieu au cours de la réunion d’Experts qui a lieu du 16 au 18 octobre 2017 à Kigali en prélude de celle des Ministres du 20 au 21octobre 2017 toujours dans la capitale rwandaise.



La seconde Réunion du CTS (Comité Technique Spécialisé) sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées a lieu du 16 au 21 octobre 2017 à Kigali (Rwanda).



Elle est axée sur trois thématiques : Il ya l’examen et l’adoption du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine, relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement;



Il ya ensuite l’examen et l’adoption du Cadre de politique migratoire révisé de l’UA et son premier Plan décennal; et enfin l’examen et l’adoption de la Position africaine commune sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.



Pour rappel, la Commission de l’Union africaine avait organisé la première Réunion du Comité technique spécialisé (CTS) sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées, à Addis-Abeba (Éthiopie), en novembre 2015. (Fin)