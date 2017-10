Une réunion sur la définition de la zone tampon de quatre Sites Mémoriaux à inscrire sur la liste du Patrimoine Mondial

Kigali: La Commission Nationale de Lutte contre le Génocide (CNLG) a organisé à l’Hôtel Hill Top de Kigali une réunion consultative avec différentes partenaires pour définir les zones tampons des quatre sites mémoriaux du Génocide qui doivent être inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.



Les sites que le Rwanda veut faire inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sont le Centre Mémorial du Génocide de Kigali à Gisozi, le site Mémorial du Génocide de Nyamata dans le district de Bugesera, le site Mémorial du Génocide de Murambi dans le district de Nyamagabe et le Site Mémorial du Génocide de Bisesero dans le district de Karongi.



Dans son allocution d'ouverture, le Dr Jean-Damascène Bizimana, Secrétaire Exécutif de la CNLG, a remercié les nouveaux participants ainsi que ceux qui ont participé à ce projet depuis le début. Il a brièvement expliqué les éléments importants qui font l'ensemble du dossier d'enregistrement des quatre Site Mémoriaux sur la liste de l'UNESCO.



Dr. Bizimana a ajouté que la CNLG a appelé différents partenaires pour échanger des idées sur la définition de la «zone tampon» en prenant en considération les activités particulières entourant chacun des quatre mémoriaux et d'autres éléments liés à l'histoire du mémorial.



Il a conclu ses remarques en rappelant aux participants que les recommandations de cette réunion seront des propositions vitales pour promulguer des lois ou des arrêtés ministérielles spécifiques sur la gestion des «zones tampons» de ces quatre sites mémoriaux.



Le Dr. Théophile Niyonzima, l'expert qui a présenté la cartographie générale des quatre mémoriaux, a dit qu'ils ont utilisé le Global Positioning System (GPS) pour mesurer les composantes de chaque site mémorial (tombes, bâtiment d'accueil, clôture, etc.). L'équipe a montré sur les cartes, les infrastructures qui entourent chaque site et à proposer la zone tampon de chaque site en tenant compte de la particularité des éléments situés à l'extérieur de la clôture de chaque site.



Dr. Bideri et Jean Butoto, les employés de la CNLG chargés du projet ont souligné les caractéristiques, l'importance et le plan de gestion des zones tampons. Ils ont dit que la délimitation de la zone tampon est très importante pour la protection du site enregistré. Son utilisation ou réhabilitation doit être régie par des lois et ne doit pas nuire à l'originalité du site.



À la fin de la réunion, les partenaires ont recommandé une collaboration avec les communautés locales, les organisations de la société civile et d'autres institutions partenaires afin de s’approprier la gestion de ces sites mémoriaux, ce qui permettra le succès du projet. (Fin)