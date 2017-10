Le CPCR satisfait du renvoi de trois présumés génocidaires devant la cour d’assises de Bruxelles

Kigali: Le CPCR (Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda) se réjouit du renvoi devant la Cour d'assises de trois présumés génocidaires rwandais exilés en Belgique.



«Cour d'assises pour trois Rwandais. Même si la décision n'est pas définitive, le CPCR se réjouit d'autant plus que l'un d'entre eux, Fabien NERETSE, avait été retrouvé à Angoulême par notre association puis arrêté. Il vivait là tranquillement sous le nom de son père», s’est réjoui Alain Gauthier, président du CPCR.



«Poursuivi aussi en France par le CPCR qui s'était porté partie civile, Fabien NERETSE avait été extradé vers la Belgique. Bravo à tous ceux qui se sont battus pour qu'il en soit ainsi», a poursuivi Alain Gauthier. ,



La chambre du conseil de Bruxelles a demandé le renvoi de trois individus devant une cour d’assises pour participation au génocide au Rwanda.



Toutefois, cette décision n’est pas définitive. Le procès aux assises des trois inculpés n’est pas certain : c’est obligatoirement la chambre des mises en accusation qui est habilitée à prononcer un tel renvoi. La date de cette décision est inconnue.

Les trois hommes, Ernest Gakwaya, Emmanuel Nkunzuwimye et Fabien Neretse, sont inculpés pour avoir participé au génocide des Tutsi du Rwanda en 1994. Ernest Gakwaya aurait été un membre actif des « Interahamwe », ces milices armées qui furent le fer de lance du génocide.



Emmanuel Nkunzuwimye est soupçonné d’avoir commis plusieurs meurtres dans ce contexte de génocide. Et Fabien Neretse, haut fonctionnaire sous le régime d’Habyarimana, est soupçonné d’avoir dénoncé la ressortissante belge Claire Beckers, son mari Isaïe Bucyana et leur fille Katia, lesquels ont été fusillés.



Le CPCR est une association française qui prépare des plaintes contre les présumés génocidaires rwandais exilés sur le sol français. (Fin)