«TV5MONDE a choisi Kigali pour célébrer ses 25 ans» - Le DG Yves Bigot

Le Directeur Général de TV5MONDE, Yves Bigot

Kigali: A l’invitation de la ministre rwandaise des Affaires Etrangères, Louise Mushikiwabo, la chaîne TV5MONDE Afrique a jugé important de venir célébrer ses 25 ans à Kigali, et en même temps elle diffusera à travers le monde les réalisations du Rwanda en matière de sa reconstruction post-génocide, selon le Directeur Général de TV5MONDE, Yves Bigot.



«Cette invitation du Rwanda est pour nous une réouverture, une main tendue à la chaîne de la Francophonie. Je dirige TV5MONDE depuis cinq ans. Je n’ai jamais été au Rwanda. J’ai aussi eu cette opportunité pour venir présenter ce lundi 30 Octobre notre nouvelle offre numérique Afrique en mobilité, gratuite, sans inscription. Nous allons réaliser ici notre émission internationale qui sera présentée par la journaliste Françoise Joly. L’émission se fait en collaboration avec la Radio France International (RFI) et le Journal Le monde. L’enregistrement a été fait ce matin. L’émission sera diffusée dimanche le 29 Octobre, avec pour invité Louise Mushikiwabo parfaitement francophone. Ce qui est idéal», a-t-il indiqué à ARI, dans une interview exclusive.



Bigot a souligné que ce nouveau Journal Afrique qui sera lancé ce dimanche à 12h 10, heure de Paris, passera tous les jours pendant 18 à 26 minutes. Il est présenté par deux journalistes africains : Dominique Tchebakara, congolaise, et N’Fante Minteh, sénégalaise de France. L’émission est séparée en deux parties : les treize premières minutes ont trait à l’actualité du jour : politique, catastrophes, sport, etc. Tandis que la deuxième partie est un magasine sur la santé, l’économie, des initiatives en Afrique liées à l’environnement, le développement durable, les entreprises, etc.



Cette émission, toujours selon le DG Yves Bigot, est diffusée à travers le monde sur TV5Monde et sur ses neuf chaînes. Le tout est en Français avec des sous-titres en quatorze langues, dont l’Anglais.



Après Yaoundé, Abidjan, Johannesburg et en décembre prochain à Dakar où TV5MONDE a été lancée par Abdou Diouf, le moment le plus important pour le moment est le Rwanda pour marquer une ouverture et un désir que la francophonie est toujours présente au Rwanda, selon Yves Bigot, qui reconnaît que l’Anglais est favorisé pour des raisons que l’on connaît.



«TV5MONDE s’est fait l’écho des efforts de la reconstruction socio-économique du Rwanda, de la tolérance, de la réconciliation. La Ministre Mushikiwabo est revenue sur cet aspect dans l’émission qui passera ce dimanche. Sonia Roland a aussi fait un bon documentaire pour montrer comment s’est passée la réconciliation par des méthodes traditionnelles et les bonnes initiatives des ONG et des entreprises. TV5MONDE a diffusé de tels programmes», a poursuivi le DG de TV5MONDE.



Interrogé sur la persistante querelle entre la France et le Rwanda, Yves Bigot a répondu qu’en tant que média TV5MONDE a une double philosophie.



«Nous parlons d’abord de culture, car nous sommes une chaîne culturelle. Quels que soient les régimes, notre politique est d’encourager les initiatives dès qu’elles sont positives en faveur de la democratie, des droits des enfants, de la tolérance, de l’environnement. On soutient ces initiatives indépendamment de ce que font les hommes politiques. Pour ce qui est des relations entre le Rwanda et la France, la Ministre Mushikiwabo aborde longuement pendant vingt minutes ce sujet très douloureux », a-t-il encore dit.



Puis Bigot prend soin d’ajouter : «Au-delà des gouvernements et des gouvernants, nous, on s’intéresse aux questions politiques, mais on montre aussi les initiatives entre les peuples. Les peuples ne sont jamais responsables des actions de leurs dirigeants ». (Fin)