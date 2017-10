Affrontements meurtriers à Goma pour demander le départ de Kabila

Kigali: Au moins cinq civils et un policier ont été tués à Goma, dans l'est de la RDC, en marge d'une manifestation qui appelait au départ du Président Joseph Kabila d'ici fin 2017.



Cette manifestation a été organisée ce lundi 30 octobre à Goma par le Collectif d’actions de la société civile (CASC), dont le mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha), pour réclamer le départ du Président Joseph Kabila avant la fin de l’année.



«La résistance contre le régime sanguinaire et prédateur de Kabila a bel et bien commencé. Les violences de la police contre la population notamment à Majengo, Ndosho et Katindo ce lundi à l'aube a poussé la population à ériger des barricades dans ces différents quartiers. En ce moment, la police et même l'armée sont déployées en grand nombre et tirent sur tout ce qui bouge. Au moins 3 morts sont déjà déplorés dont deux civils et un agent de la police (nous nous abstenons de publier les images de leurs corps ensanglantés, par respect). Nous condamnons la violence aveugle des escadrons de Kabila et appelons la population à poursuivre la résistance pacifique dans la dignité. Kabila croit pouvoir se maintenir au pouvoir au-delà de décembre 2017 de cette manière, par la force ? Rappelons-lui que nous sommes 80 millions et qu'il devra nous exterminer tous pour y parvenir. La liberté ou la mort, la RDC vaincra !", a écrit au début de la journée la LUCHA sur le réseau social tweeter.