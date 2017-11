Les prix du carburant repartent à la hausse

Kigali: D’après les chiffres officiels de l’Agence rwandaise de régulation des services d’utilité publics (RURA, sigle en anglais), les prix à la pompe sont repartis à la hausse, après plusieurs semaines de répit. Essence comme gazole, tous les carburants sont concernés par cette nouvelle hausse des prix.



Après plusieurs semaines d'accalmie sur le front du pétrole, les tarifs à la pompe augmentent pour les mois de novembre et de décembre 2017.



La hausse la plus marquante concerne l'essence, suivie par le diesel, qui reste toujours le carburant le plus vendu au Rwanda à l'heure actuelle.



«A partir de ce samedi 04 novembre 2017, le prix à la pompe à Kigali pour les mois de novembre et décembre ne dépassera pas 1.031Frw par litre pour l'essence et 994Frw par litre pour le diesel», indique RURA dans un communiqué.



L'essence est passée de 993Frw par litre à 1.031Frw par litre, ce qui représente une augmentation de 3.8%. Le Diesel est passé de 954Frw par litre à 994Frw par litre, ce qui représente également une augmentation de 4%.



RURA fait savoir que ces prix devraient être revus fin décembre 2017, afin de prendre en compte les variations des prix internationaux. (Fin)