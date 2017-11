Les Partis PSR et UDPR appellent la population à soutenir le Gén. Kabarebe face aux fausses accusations d’un juge français

Kigali: les Partis politiques Parti Socialiste Rwandais (PSR) et l’Union Démocratique du Peuple Rwandais (UDPR) ont animé cette soirée une conférence de presse au cours de laquelle ils interpellent tous les Rwandais à soutenir collectivement dans un élan de solidarité l’actuel Ministre rwandais de la Défense qui fait face aux accusations du juge français Jean-Marc Herbaut, successeur de Marc Trévidic au pôle antiterroriste, depuis septembre 2015.



«Les accusations du juge Herbaut contre Kabarebe selon lesquelles Kabarebe aurait convoyé le missile qui a descendu l’avion de l’ex-président Juvénal Habyarimana visent a masquer le rôle avéré de la France dans le Génocide des Tutsi du Rwanda en 1994. Cette fois, le juge s’appuie sur un témoin déserteur de l’armée rwandaise dont les propos ne diffèrent en rien des autres témoins à charge qui l’on précédé», a indiqué le président du PSR, Hon. Jean-Baptiste Rucibigango, spécialiste des relations tumultueuse entre la France et le Rwanda.



Justement à propos de ces relations difficiles depuis que la France est pointée du doigt dans ce Génocide, Rucibigango a écrit un ouvrage intitulé « Bras de fer franco-rwandais» qui est une référence pour comprendre une affaire qui refait toujours surface.



Les partis PSR et UDPR ont publié une note de protestation qui a été adressée aux membres du Corps diplomatique à Kigali et qui mérite que le présent article y revienne in extenso.



Apparu en mars 2017 après la réouverture inopinée, 6 mois plus tôt, d’une instruction interminable et controversée sur l’attentat qui a coûté la vie d’ex-président Juvénal Habyarimana du Rwanda, un témoin tardif affirme détenir des informations inédites sur cet attentat, qui empoisonne plus encore, depuis 2004, les relations Franco-Rwandaises, alors que, il y a quelques mois, grâce au juge Trévidic, l’enquête semblait toucher, définitivement, à sa fin. Pour l’opinion publique Rwandais, en général, et les partis politiques PSR et UDPR, en particulier, il ne fait pas un moindre doute que ce témoin de la dernière heure est grossièrement instrumentalisé par des réseaux, déjà identifiés, de la “Françafrique” ayant pour véritable objectif de prolonger indéfiniment l’instruction en fournissant, une nouvelle fois, des témoignages frelatés, selon le communiqué des deux partis politiques.



De quel nouveau pseudo-témoin s’agit-il?



“Jackson Munyeragwe” de son vrai nom James Munyandinda, n’est pas le premier transfuge des RDF (Forces armées de Défense Rwandaises) à défiler à la galerie Saint-Eloi du Palais de justice de Paris. Depuis 2001, un bonne demi-douzaine de déserteurs des RDF-ayant depuis quitté le Rwanda, beaucoup par opportunisme-rejoignent des groupuscules d’opposition en exil-dont FDU-Inkingi de Victoire Ingabire et Rwanda National Congress (RNC) du général dissident Kayumba Nyamwasa et de Théogène Rudasingwa, tous trois jugés assez équitablement et condamnés (les 2 derniers par contumace) par la justice rwandaise, pour d’odieux crimes de terrorisme contre les civils innocents, qui ont défrayé la chronique , au Rwanda , au milieu de la décennie 2000-2010, comme presque tout le monde s’en souvient.



Selon les autorités judiciaire rwandaises, James Munyandinda «alias» «Jackson Munyeragwe (pseudonyme)», poursuivait normalement sa carrière militaire dans la Rwanda Defence Force (RDF), avec le grade de sergent jusqu’en 2008. Ensuite, il est parti suivre une formation au Royaume-Uni. Au terme de celle-ci, il n’est pas rentré au pays et serait resté vivre en Angleterre.



Au cours des dernières années, il se présentait comme le secrétaire général (SG) du “Rwanda Protocol for a Rwanda Kingdom” (RPRK, en sigle), un groupuscule monarchiste violemment hostile au régime du Président Paul Kagame, créé en 2007 par un certain Eugène Nkubito, pour lequel James Munyandinda sous son nom d’emprunt de Jackson Munyeragwe(cf. supra) gère un site internet et une radio en ligne, en plus de ses comptes sur facebook et twitter, toujours sous son nom d’emprunt. Une position de nature à se questionner sur les motivations de son intervention, de la dernière heure, dans le dossier de l’attentat contre le Falcon-50 de l’ex-président Juvénal Habyarimana, dont l’investigation restait seulement à clôturer (cf. supra)



L’Extrême incohérence des témoignages antérieurs



Globalement, les témoignages incriminant le Président Paul Kagame et ses principaux collaborateurs dans l’attentat du 6 avril 1994 souffrent de mêmes lacunes et élucubrations d’esprit. Les pseudo-témoins affirment avoir entendu des bribes de conversation lors des réunions préparatoires à l’opération, d’autres assurent, sans fournir aucune prévue matérielle à l’appui, avoir participé au chargement et au convoi des missiles du QG de Mulindi à Kigali. Mais leurs versions respectives se contredisent mutuellement. Des exemples délirants pullulent ; citons notamment ceux d’Aloys Ruyenzi et Emile Gafirita- ce dernier disparu mystérieusement à Nairobi en novembre 2014, et enfin, celui de la 25ème heure, de Munyandinda; voici sommairement leurs dépositions, sauf celle d’Eric Hakizimana, inconnu dans les registres de l’APR :



Conditionnement:



-A. Ruyenzi affirme que les missiles avaient été logés dans un conditionnement en bois avant leur dissimulation sous un tas de bois de chauffage, dans un camion «Mercedes» ;



-E. Gafirita assure qu’ils avaient été empaquetés dans une couverture, camouflés sous un matelas et des haillons de vêtements. Cf. Mehdi Ba, France-Rwanda: les contradictions du nouveau témoin, oct. 2017 ;



-J. Munyandinda indique qu’ils avaient été conditionnés dans 2 caisses d’origine, portant des mentions de leur origine russe “ SA-16 IGLA” et d’autres inscriptions en cyrillique (langue Russe).



Transfert:



- Malgré une apparente homogénéité de leurs souvenirs sur ce point, les 3 affabulateurs ne s’accordent guère sur la précision des dates: février 1994 (Ruyenzi); «une quinzaine de jours avant l’attentant» donc autour du 24 mars 1994 (Gafirita), et fin-février et début mars 1994 (Munyandinda). Cf. Mehdi Ba, ibidem.



En outre, la composition d’équipe du « network commando» chargé du chargement, du transfert et du déchargement des missile subit d’importantes fluctuations et semble être suggérée au hasard: Ruyenzi indique que 4 militaire d’ex-APR auraient pris place à bord du camion. Mais commet une omission et n’en nomme que 2: Franck Nziza et Eric Hakizimana, également présumés tireurs à la cible. Au cours du transfert, Gafirita assure qu’il se trouvait lui-même dans le camion « Mercedes », accompagné uniquement du chauffeur Eugène Safari « alias » « Karakonje », et d’un certain sergent Emmanuel. Il ajoute qu’au siège du CNDD (parlement) à Kimihurura, ce serait Franck Nziza qui aurait réceptionné la cargaison du convoi, fait qui suggère que celui-ci (Franck Nziza) n’était pas physiquement à Mulindi lors du chargement, à moins d’être un être immatériel translucide pouvant se trouver simultanément dans 2 endroits différents distants de plusieurs dizaines de kilomètres. Dernière contradiction flagrante : le convoi du prétendu «network commando» du FPR aurait été escorté, de Mulindi à Kigali, par 2 Jeep de la MINUAR (Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda), selon Aloys Ruyenzi et Emile Gafirita. Mais, James Munyandinda n’en fait aucune mention et se borne à signaler 2 pick-up et 2 véhicules blindés appartenant à l’APR. Or, aucune existence de blindés dans la guérilla du FPR n’est révélée, au moins jusqu’en juillet 1994.



D’étranges liens avec un avocat de la défense de génocidaires



Lorsque James Munyandinda“alias” “Jackson Munyeragwe” s’est présenté devant le juge Herbaut, il était domicilié chez l’avocat Parisien Fabrice Epstein. Ce dernier défenseur dans les procès de 2 génocidaires notoires: Capitaine Pascal Simbikangwa, déjà condamné à 25 ans de détention pénale pour génocide et complicité de crimes graves contre l’humanité, et Octavien Ngenzi, condamné en première instance à la prison à perpétuité pour génocide.



Selon Epstein, Munyandinda se serait tourné vers lui dans le cadre d’une procédure de demande d’asile en France, sans lien aucun avec sa déposition sur l’attentant contre le Falcon-50 d’ex-président Habyarimana. Mais ceci est entièrement faux, puisque leur entrée en relation avait précédé cette demande d’asile, lorsque, depuis la Grande Bretagne, Munyandinda se répandait déjà en diffamation contre, notamment, le Président Paul Kagame et son ancien officier d’ordonnance James Kabarebe.



Un fait spécifique reproché à James Munyandinda par les Partis PSR-UDPR



Le 8, et puis le 21 mars 2017, le pseudo-témoin de la 25ème heure, James Munyandinda, a été entendu à Paris par le juge Jean-Marc Herbaut, successeur de Marc Trévidic au pôle antiterroriste, depuis septembre 2015. L’hebdomadaire international indépendant Jeune Afrique documente ses dépositions devant le juge français: selon le pseudo-témoin, qui se targue d’avoir figuré sur la liste d’anciens gardes de corps de Paul Kagame au temps des années de maquis au Nord du pays, James Kabarebe, actuel Ministre Rwandais de la Défense depuis 2010, aurait supervisé en personne le chargement de 2 caisses de couleur kaki renfermant les missiles. Le témoignage direct de James Munyandinda s’arrête là. Cf. Mehdi Ba, ibidem. Or, tôt en 2010 à Bujumbura au Burundi ,James Kabarebe a déjà contesté vigoureusement , sur serment devant les juges français Trévidic et Nathalie Poux, d’avoir participé de quelque manière que ce soit, de près ou de loin, à l’attentat du 6 Avril 1994.



Aujourd’hui, contre toute attente, et malgré les multiples invraisemblances des témoignages fournis par Munyandinda, le juge Jean-Marc Herbaut semble avoir pris au sérieux “le faux témoin de la 25eme heure”. Il vient en effet d’adresser une convocation à Kabarebe, pour confrontation, en décembre, avec Munyandinda, au lieu d’arrêter ce dernier qui a avoué son présupposé crime, apparemment en dehors de toute contrainte, même s’il s’agit là de montage pour clairement déstabiliser le Rwanda et le régime de Paul Kagame, Président démocratiquement élu au suffrage universel, depuis le 3-4août 2017, qui plus est réformateur de l’UA (Union Africaine) et de l’ONU, honoré et respecté par ses pairs chefs d’États dans la Communauté Internationale.



En conclusion, nous sommes tentés de croire et d’affirmer que cette investigation ainsi que toutes celles qui l’ont précédée, ne sont que de vulgaires mises en scène, si souvent décriées et dénoncées publiquement, où les juges français convoquent dans leurs cabinets des témoins à charge manipulés auxquels ils dictent eux-mêmes les dépositions,-exception faite de Trévidic (lire supra).



L’hypothèse la plus plausible sur les véritables auteurs de l’attentat contre le Falcon-50 d’ex-président Habyarimana



À l’époque des faits, presque en temps réel, Colette Braeckman, la célèbre reporter du journal «le Soir» de Bruxelles, reconnue comme une des meilleurs spécialistes des Grands Lacs, en particulier du Rwanda, publie un article à sensation: elle avait reçu un témoignage crédible selon lequel l’attentat contre l’avion d’ex-président Habyarimana aurait été perpétré par 2 soldats français de DAMI (Détachement d’Assistance Militaire à l’Instruction). Elle donne même le surnom d’un des 2: Etienne déployé au Rwanda dès octobre 1990 à décembre 1993, redéployé au Burundi peu après, revenu au Rwanda en février 1994. D’après une vérification faite par un chercheur français, Michel Sitbon, il est possible aujourd’hui, de reconstituer que “Etienne” est le pseudonyme d’un soldat s’appelant, en réalité, Pascal Estreveda, effectivement spécialiste en balistique. Mais à ce jour aucune juridiction française ne tient compte de cette information substantielle, et 23 ans plus tard, on n’a pas connaissance que Pascal Estreveda ait eu à fournir un alibi. Absolument, aucune enquête n’a été ouverte par une Cour à compétence universelle pour confirmer l’existence d’un “Etienne” au sein de DAMI, et s’il était au Rwanda, le 6 avril 1994, et ce qu’il y faisait. Cf. , notamment Michel Sitbon, Rwanda 6 avril 1994, un attentat français? (2012), pp.20&112



Recommandations



Compte tenu de tout ce qui précède, les Partis PSR et UDPR voudraient faire les recommandations suivantes au Gouvernement d’Union nationale du Rwanda, à la Justice et au Gouvernement Français:



Le gouvernement Rwandais doit récuser la justice française comme investigatrice et déclarer nulle et non avenue la comparution de James Kabarebe, Ministre de la Défense du Rwanda , devant le juge Jean-Marc Herbaut. Nul ne peut être juge et partie dans une affaire de justice dans aucun pays, ce serait un déni de justice. Et puisque il est, manifestement, de notoriété publique que l’intérêt de la France officielle est de porter éternellement préjudice à nos compatriotes rwandais et de détourner l’attention de sa propre implication dans le génocide anti-Tutsi de 1994, les Partis PSR et UDPR demandent à la partie Française de déclassifier, sans condition , toutes les archives concernant son intervention au Rwanda entre octobre 1990 et août 1994, en particulier les archives personnelles d’ex-président François Mitterrand.



Depuis 2004, les services secrets français et plus généralement l’ex-gouvernement Mitterrand sont sur le banc des accusés dans l’affaire du «crash» d’avion d’ex-président Habyarimana, induisant leur responsabilité directe dans le génocide anti-Tutsi de 1994. Mais saura-t-on un jour quel rôle les différentes personnalités françaises ont effectivement joué dans cette immense tragédie? L’espoir réside dans l’ouverture des documents classés «secret défense». Or, une disposition du “code du patrimoine”, dénoncée notamment par le chercheur Vincent Haribarren du King’scollege de Londres en interdit l’accès avant 50ans, après avoir été créés-ce qui veut dire que toute demande de dérogation ne peut pas porter sur les archives de François Mitterrand. Pour le ministère de la défense et ceux des affaires étrangères et de la coopération ces documents ne sont tout simplement pas consultables…Les Partis PSR et UDPR exigent leur levée de «secret défense», afin de pouvoir jeter un œil sincère sur le contentieux franco-rwandais et éventuellement dégeler les relations entre Kigali et Paris. (Fin)