«Le site mémorial de Gisozi est un projet utile pour bâtir la paix» - Min. Rory Stewart OBE

Kigali: Le site mémorial de Gisozi/Kigali est un projet utile pour apprendre aux pays à bâtir la paix, parce qu’il raconte l’histoire dans son exactitude, selon le Ministre britannique en charge de l’Afrique, Hon. Rory Stewart OBE en visite d’un jour au Rwanda.



«J’encouragerai les autres peuples à visiter ce Musée pour y apprendre le bien-fondé de la construction de la paix et de la stabilité. La communauté internationale a le devoir de montrer la vérité et de punir ceux qui ont été a l’origine de ces atrocités les plus terribles», a-t-il indiqué.



Il a tenu ces propos alors qu’il venait de visiter le site mémorial de Gisozi cet après-midi, en compagnie de l’Ambassadeur du Royaume Uni au Rwanda, William Gelling.



Le Ministre Stewart s’était rendu dans l’avant-midi dans la Province de l’Est où il a visité des projets d’infrastructures d’éducation. Il a félicité le Rwanda pour son engagement à mettre en place des infrastructures de développement et une croissance qui a sorti de la pauvreté extrême un nombre important de vulnérables.



«C’est la première fois que je viens au Rwanda. Je viens de visiter des projets de développement et d’infrastructures qui ont été appuyés par l’Agence britannique de développement (DFID). Ma visite au Rwanda est une opportunité aussi de rencontrer le Président Kagame et d’apprendre du développement de ce pays mis en œuvre depuis 23 ans», a-t-il poursuivi.



Il s’est engagé à renforcer le partenariat économique entre son pays et le Rwanda.



Au cours de sa visite au Rwanda, le Ministre Stewart a pu voir l'impact des programmes du DFID sur l'amélioration de l'accès à la terre et le renforcement des droits fonciers, ainsi que sur le travail du DFID pour étendre les services financiers à certaines des populations les plus pauvres du Rwanda.



Demain, il se rendra en RDC, en passant par Rubavu. Il pourra voir comment l'aide britannique, acheminée par TradeMark East Africa (TMEA) au Rwanda, aide à faire tomber les barrières et à réduire les formalités administratives, facilitant ainsi le commerce des entreprises dans le couloir de l'Afrique de l'Est.



M.Stewart observera les progrès réalisés dans la construction du marché transfrontalier et s'entretiendra avec les commerçants transfrontaliers et les douaniers locaux. Il souhaite voir sur place les possibilités d'accroître les échanges commerciaux entre le Rwanda et la RDC et les défis actuellement à l'ordre du jour et qui entravent de faciliter le commerce entre les deux pays.



Le Royaume-Uni est le deuxième plus important donateur bilatéral à fournir de l'aide au Rwanda. Son Ambassade à Kigali travaille en étroite collaboration avec le gouvernement rwandais dans le cadre de groupes de travail sectoriels mixtes donateurs-gouvernement pour assurer l'alignement avec les priorités nationales.



L'aide du Royaume-Uni a contribué au succès du Rwanda qui est parvenu a sortir de la pauvreté près d'un quart de million de personnes depuis 2010.



Entre 2011 et 2015, l'aide britannique au Rwanda a également aidé 7 millions de personnes à obtenir des titres fonciers. Elle a fourni à 355 000 personnes l'accès aux services financiers. Elle a aidé plus de 350 000 enfants à aller à l'école primaire. (Fin)